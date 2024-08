Après la gare routière « Nioro » où plusieurs dizaines de tonnes d'ordures ont été enlevées lors de la deuxième journée, la 3ème édition de la Journée nationale de nettoiement (« Sétal Sunu Réew ») a eu pour cadre la gare routière « Thiers Liberté », communément appelée « garage Dakar ».

Pour cette fois-ci, la mobilisation des chauffeurs, transporteurs, Forces de défense et de sécurité, l'équipe municipale, des agents de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) a commencé dès le petit matin, bien avant la canicule.

Pendant plusieurs heures, les équipes de nettoiement se sont défoncées sur la piste de la gare, enlevant ainsi tous les déchets solides éparpillés dans cet espace qui accueille tous les jours plusieurs centaines d'individus. Et tout cela, sous le regard vigilant du gouverneur de la région de Kaolack, Ousmane Kane. Puisque, pour le Chef de l'administration de Kaolack, « nettoyer c'est bien, mais ne pas salir est encore mieux », il a promis, lui et les autorités territoriales, d'installer, durant les prochains jours, un Comité de suivi des opérations qui veillera sur le maintien à l'état salubre de l'ensemble des sites visités afin de les maintenir propres pour un long moment encore.

Il faut, cependant, signaler que depuis le début de ces journées de propreté, le promoteur du Festival des 72h de Kaolack n'a cessé de mettre à la disposition des responsables et occupants des sites des bacs à ordures, balais, pelles et brouettes, pour accompagner le processus du maintien d'un cadre de vie sain et la culture d'un esprit citoyen au sein des communautés. Un comportement tant recherché et que les autorités du pays veulent coûte que coûte inculquer aux populations à travers ces journées.

%

El Hadji Fallou Kébé, par rapport au besoin de mobiliser tous les citoyens, a invité l'ensemble des fils de Kaolack installée dans le reste du pays et ceux de la diaspora à accompagner ces journées, pour contribuer non seulement à la propreté dans leur région natale, mais surtout pour lutter contre certaines pandémies récurrentes, faisant le plus souvent leur apparition en période hivernale.

Pour ce qui est du reste de la région, cette Journée de nettoyage, comme indiquée par le gouverneur, s'est poursuivie dans les départements de Guinguinéo et Nioro, sous la conduite des préfets. Sauf que là, la suppression des dépotoirs sauvages a sanctionné les premières opérations, avant l'entame des prochaines actions au sein des quartiers.