Angola: L'hôpital Dom Alexandre do Nascimento réalise sa première chirurgie robotique

Cazenga — Le complexe hospitalier des maladies cardio-pulmonaires "Cardeal Dom Alexandre do Nascimento" réalise ce mardi la première chirurgie robotique du pays, a annoncé lundi, à Luanda, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Selon la responsable, cette étape ouvre la voie à un avenir de chirurgies plus précises et moins invasives, ainsi qu'à un rétablissement plus rapide des patients.

Sílvia Lutucuta, qui s'adressait à la presse lors d'une visite du complexe hospitalier, a déclaré que le ministère de la santé (MINSA) menait une campagne massive de dépistage du cancer de la prostate afin d'évaluer quels patients sont aptes à subir une chirurgie robotique.

"Les patients atteints du cancer de la prostate, qui seront les premiers à subir la chirurgie robotique, peuvent être guéris s'ils sont diagnostiqués à un stade précoce", a déclaré la ministre.

Selon Sílvia Lutucuta, ce processus, mené par l'urologue oncologue Vitul Patel et son équipe de la société américaine AdvantHealth, comprend un volet de formation pour les Angolais.

À cette fin, a-t-elle précisé, une quinzaine de professionnels, parmi lesquels des médecins, des infirmiers, des techniciens de diagnostic, du personnel de stérilisation et de télécommunications, sont formés à la manipulation de l'équipement qui permet d'effectuer la chirurgie.

La chirurgie robotique est une opération peu invasive qui permet au patient de reprendre ses activités normales beaucoup plus rapidement. Elle est moins douloureuse et le patient peut se rétablir beaucoup plus rapidement que lors d'une opération conventionnelle, avec moins de pertes de sang.