Angola: Le PGR exige plus de transparence de la part des gestionnaires publics

Menongue — Le procureur général de Cuando Cubango, Hermenegildo Nicolau, a exigé une plus grande transparence de la part des gestionnaires publics dans les processus de passation des marchés publics et la création de mécanismes de communication avec les citoyens.

Hermenegildo Nicolau a tenu ces propos lors de la présentation, à Menongue, de la Stratégie nationale pour la prévention et la répression de la corruption (ENAPREC), dans le cadre d'un atelier intitulé "Prévenir et combattre la corruption".

À cette occasion, il a appelé les gestionnaires publics à être des leaders et à avoir des principes éthiques et des valeurs de bonne gouvernance, afin que la communauté et l'administration puissent élever les normes à Cuando Cubango.

Le procureur a plaidé en faveur d'une plus grande culture de dénonciation des gestionnaires publics par les citoyens lorsqu'il y a des actes de corruption et vice versa, afin que la prévention générale contre la corruption soit couronnée de succès, puisque la prévention commence dans les familles et les écoles, par le biais de l'éducation.

La vice-gouverneure de Cuando Cubango pour le secteur politique, social et économique, Helena Chimena, a déclaré que l'objectif de la loi était de promouvoir la bonne gouvernance et de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.

L'objectif est également d'adopter de bonnes pratiques dans les secteurs public et privé, afin de mettre le pays en conformité avec les meilleures pratiques et les recommandations internationales en matière de lutte contre la corruption.