Congo-Brazzaville: Reaktor Challenge - Mavie Tsoumou et Ruth Moukassa remportent la 3e édition

Au terme de la course relative à la 3e édition du Reaktor Challenge, les Congolais Mavie Tsoumou chez les hommes et Ruth Moukassa chez les dames ont respectivement remporté cette compétition qui était ouverte à tous.

Après avoir parcouru plus de quinze kilomètres sur la corniche de Brazzaville, les deux vainqueurs ont réussi à surpasser les obstacles mentaux et embûches placés sur le trajet sans difficultés. Mavie Tsoumou a parcouru cette distance avec une performance de 40 minutes 40 secondes tandis que la première a atteint la ligne d'arrivée après 57 minutes 31 secondes de course non-stop.

Les deux vainqueurs et les deux deuxièmes de chaque catégorie ont reçu des enveloppes financières ainsi que des lots de la part des organisateurs. Mavie Tsoumou qui était quatrième lors de la précédente édition a finalement réalisé son défi, après plusieurs mois de préparation. La deuxième et la troisième place chez les hommes ont été remportées par Moubio Godiva et Mowele Hardy. Du côté des dames, le podium a été complété par Ayiba Corelia et Nsayi Grâce.

Organisée par la marque de boisson énergisante Reaktor (produit au Congo par la société Ragec), cette marche sportive visait à promouvoir la pratique du sport pour une santé physique et mentale équilibrée.

%

A en croire le directeur commercial et marketing de Ragec, Abdramane Timite, l'organisation de cette compétition est une manière pour la marque Reaktor d'accompagner tous les consommateurs engagés et déterminés à toujours aller de l'avant malgré les obstacles. Il pense que la marque Reaktor est fait pour accompagner les porteurs des défis majeurs et grands combats.

Le rendez-vous est alors pris pour l'année prochaine. Cette édition a regroupé, selon les organisateurs qui ont travaillé de connivence avec la Fédération congolaise d'athlétisme, plus de 150 personnes. L'édition 2024 était assise sur les performances individuelles autour des valeurs comme la détermination, l'endurance, la persévérance et le dépassement de soi. Elle a permi de rappeler les bienfaits d'une activité physique tout en mobilisant les amoureux et consommateurs de la boisson « reaktor ».