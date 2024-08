Afrique: Basketball - FIBA Zone-7 - Le Nord héberge la première édition des compétitions U16

La ville d'Antsiranana est l'hôte de la première édition des compétitions internationales de basketball U16, filles et garçons, sous l'égide de la Fédération Internationale de Basketball Afrique (Fiba) Afrique zone-7, du 12 au 18 août. Les préparatifs vont bon train.

Les nouvelles sont connues, au cours d'une rencontre entre le Comité d'organisation, conduit par son président, Stephano Todivelo, et la presse locale, qui s'est tenue, samedi, à l'Hôtel de la Poste. Et ce, en présence du président de la Fiba zone-7, Louis Abel Ntsay.

Ces compétitions sont ouvertes à toutes les équipes nationales U16, filles et garçons, des pays membres qui sont les Comores, Djibouti, Maurice, les Seychelles et, bien sûr, Madagascar. Héberger un aussi grand évènement constitue toujours un avantage car, mises à part, les équipes nationales, la ville d'Antsiranana participe aussi à ce tournoi et elle sera représentée par une sélection de garçons et de filles.

Pendant une semaine, les fans du ballon orange se donnent rendez-vous au gymnase couvert d'Antsiranana pour des rencontres de qualité et seront ravis de revoir les différents joueurs sur le parquet. Cet évènement sportif a pour but de promouvoir le basket jeune, mais contribue aussi à la promotion du basketball féminin, plongé dans un profond marasme ces dernières années. Cet évènement constitue une opportunité considérable pour la région Diana, en particulier, en tant que ville hôte et surtout du fait qu'elle abrite également depuis peu l'unique bureau de la Fiba zone 7, en dehors du siège à Antananarivo.

Selon le président de la Fiba zone-7, comme il s'agit de la première édition, l'organisation s'appuie sur la recommandation de Fiba Afrique car, en ce moment, le basket féminin, en particulier, connait une dégradation flagrante. Il a rappelé que, historiquement, Antsiranana est la ville du basket et beaucoup d'élites nationales sont issues des clubs régionaux. Pour ne citer qu'Elie, meilleur tireur 3/3, et Bao Monique, capitaine de l'équipe nationale à certaine époque... Malheureusement, le basketball du Nord s'est dévalorisé ces derniers temps.

Ces compétitions s'inscrivent également dans les missions de la Fiba zone-7 pour développer et promouvoir le basketball afin de créer une communauté et un réseau dynamique autour de ce sport. Une formation d'arbitres nationaux de zone est aussi organisée, suivant l'agenda établi en mars 2024 par le bureau de Fiba Afrique, la réhabilitation des infrastructures sportives locales, telles le gymnase couvert, est prévue.