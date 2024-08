Congo-Brazzaville: Championnat national de handball - La course au titre chez les séniors bat son plein

La 53e édition du championnat national séniors hommes et dames de handball a atteint actuellement son plus haut point d'intensité au gymnase Nicole-Oba où se déroule la compétition. Les rencontres de hautes factures opposent, depuis le 3 août, les plus grands clubs du Congo.

Du 3 au 11 du mois en cours, le bureau exécutif de la Fédération congolaise de handball (Fécohand) organise la 53e édition du championnat national des séniors. Cette compétition qui marque la fin de l'olympiade 2021-2024 répond à toutes les attentes. Elle est non seulement diffusée, en direct sur la page Facebook de la fédération, mais aussi la qualité des rencontres, l'engagement des clubs participant et la rigueur de son organisation sont appréciés.

Le président de la fédération, Ayessa Ndinga Yengué, a, lors de la cérémonie d'ouverture, le 3 août, rappelé que la grande fête du handball congolais se déroule normalement car, selon lui, les efforts des différents acteurs locaux durant les quatre dernières années ont payé.

La compétition gardera, surement, son suspense jusqu'à la dernière puisque les équipes championnes en titre, la DGSP chez les dames et Petro Sport chez les messieurs, ne participent pas à la compétition en raison de leur désistement du championnat départemental. Cet acte les a disqualifiées automatiquement du championnat national. Les titres de champions sont ainsi remis en jeu.

Cette compétition met aux prises les meilleurs clubs du Congo, essentiellement ceux de Brazzaville et Pointe-Noire. Pour le compte de la première journée, les Brazzavillois de BMC ont battu les Pontenegrins de Patronage (39-28). Dans la catégorie des séniors hommes. Dans la même catégorie, CF JSO a pris le dessus sur Diables Noirs(36-22) avant que Caïman de Brazzaville ne domine NHA Sport de Pointe-Noire (43-21). Du côté des séniors dames, Grain de Sel et AS Otohô ont respectivement gagné Inter club et HBC Kali (24-18 et 31-16). Le dernier match de la première journée a été disputé entre Etoile du Congo et Inter club, en hommes. Score final 37-24.

La deuxième journée a été âprement disputée puisqu'elle dessine déjà le classement général. Patronage a, en effet, ouvert les hostilités en perdant face au CF JSO 37-24 avant que l'équipe de Diables Noirs ne s'incline, elle aussi, pour la deuxième fois (24-41) face au BMC. NHA Sport a également courbé l'échine devant Etoile du Congo (30-37). Le match entre Inter club et Caïman a mis en ébullition le gymnase Nicole-Oba à cause de l'engagement des deux équipes (24-25).

Chez les dames, HBC Kali a été dominé par Cara (22-32). La deuxième journée a été bouclée par un match digne du championnat national. AS Otohô, en dames, a battu Grain de Sel sur le fil (24-22). Les deux équipes se sont tenues coude-à-coude durant toute la rencontre avant qu'Otohô ne prenne le dessus à deux minutes de la fin.

Au classement général, le groupe A des séniors hommes est dirigé par BMC suivi de CFJSO, Diables Noirs et Patronage. Dans le groupe B, Caïman est en tête devant Etoile du Congo, Inter Club et NHA Sport. La poule unique des dames est dominée, pour l'instant, par AS Otohô, Cara, Grain de Sel, Inter Club et HBC Kali.