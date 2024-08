Congo-Brazzaville: Tournoi de détection des jeunes talents de Ouenzé - La première édition officiellement lancée

Mounganga et Bloc Opérationnel se sont neutralisés 0-0 en ouverture de la première édition du tournoi de football pour la détection des jeunes talents de Ouenzé.

Le coup d'envoi a été donné le 3 août au CEG Lheyet-Gaboka par Francis Rivelin Akouala Gambou, député de la première circonscription de Ouenzé. Le tournoi met aux prises huit équipes reparties dans deux poules de quatre. La poule A regroupe Mounganga, Bloc Opératoire, As Dépôt et 42 ans. Base 4G, Frangama, Sans frontières et Auxerre composent le groupe opposé. La compétition a pour but de favoriser et de créer un environnement compétitif, tout en contribuant à la relance du sport comme étant un facteur de développement.

Le tournoi, qui s'achève le 15 août, réunit les filles et fils d'arrondissement autour d'un même objectif qui est le vivre-ensemble. « Le football a toujours eu une place de choix dans la vie sportive de Ouenzé. Il fait partie de l'ADN de cet arrondissement. Par le football Ouenzé a vu naître et évoluer plusieurs talents sur le plan national et international », soulignent les organisateurs. Aucun but n'a été marqué. Dans la foulée du match d'ouverture, 42 ans et AS Dépôt ont fait jeu égal 0-0. Le 4 août, Sans Frontières et Base 4G ont partagé les points (0-0). Même score pour Frangama et Auxerre.