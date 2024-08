Congo-Brazzaville: Vie syndicale - La Pophac préoccupée par « l'insouciance » du gouvernement

Suite à la proposition faite par le gouvernement, le 24 juillet dernier, relative au décret portant sur l'organisation d'un concours d'entrée à la Fonction publique congolaise, la Plateforme des organisations des personnes vivant avec handicap du Congo (Pophac) a qualifié d'impropre, d'inadaptée et d'incohérente à la couche des personnes vivant avec handicap (PVH) au Congo.

La Pophac s'est insurgée contre la décision prise, dans la mesure où les PVH au Congo sont de moins en moins scolarisées et le gouvernement ne propose aucune solution fiable et viable pour elles. Elle fait constater que le taux d'alphabétisation en ce qui les concerne est très faible.

Cette plateforme, par la même occasion, a indiqué que les 10% du quota pour l'intégration des PVH à la Fonction publique ne sont pas toujours respectés par le gouvernement. Selon elle, certains ministres estiment que l'octroi du quota d'intégration aux PVH est une question de pitié ou de générosité, alors que cela est totalement contraire aux lois et actes en vigueur portant statuts, protection et promotion de la personne handicapée, notamment la loi 009/92 du 22 avril promulguée par le président de la République et publiée au Journal officiel de la République du Congo.

Par ailleurs, elle rappelle que l'intégration des PVH à la Fonction publique remonte aux années 2006 après l'organisation des sit-in répétés dans l'enceinte de ce ministère et au ministère des Affaires sociales. Le nombre des PVH ayant bénéficié de cette intégration était de 659.

« Il convient de signaler que cette intégration des PVH à la Fonction publique est le fruit et le résultat du combat mené perpétuellement par la Pophac. Les fonctionnaires handicapés font l'honneur et le bonheur de leurs familles ainsi que de la République du Congo...», a déclaré la vice-présidente du Comité des non fonctionnaires des PVH, Nuptia Koyo.

Vu les textes internationaux ratifiés par la République du Congo portant promotion et protection de la personne handicapée, la Pophac rejette le quatrième texte soumis au Conseil des ministres du 24 juillet dernier, notamment le projet de décret fixant les conditions et les modalités d'organisation du concours de recrutement à la Fonction publique, soumis par le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa.

En effet, ce projet est perçu par la Pophac et les PVH en général comme un obstacle à leur intégration à la Fonction publique. C'est ainsi que la Pophac propose ce qui suit : « La prise en compte, dans la loi de finances, de l'intégration des PVH à la Fonction publique ; le respect de 10% du quota alloué aux PVH pour leur intégration à la Fonction publique, conformément aux lois et actes en vigueur portant promotion et protection des PVH au niveau international et national ; l'utilisation rationnelle des cadres des PVH dans les instances de prise de décisions ; la gestion active des carrières des PVH à la Fonction publique.