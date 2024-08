Congo-Brazzaville: Musique gospel - Le groupe Breil dans un featuring avec Guyd'Eclair

Intitulé « Témoin de sa grâce », le morceau est disponible sur YouTube et d'autres plateformes de téléchargement depuis le 1er août.

D'une durée de 4 min, « Témoin de sa grâce » se veut l'expression d'une reconnaissance au créateur pour toutes ses faveurs et son amour majestueux. Dans ce single mêlant rythme gospel et rap, il s'agit de transmettre un message simple et claire, celui de l'amour de Dieu. « La grâce est un thème central et très simple de l'évangile de Jésus, mais malheureusement trop simple qu'on a souvent tendance à la banaliser.

La grâce est le don immérité de Dieu de devenir ce que nous sommes c'est-à-dire enfant de Dieu et bénéficiant des faveurs divines à tous les niveaux comme il est mentionné dans les écritures dans 2 Corinthiens 8:9 », a fait savoir Doriane Mapengo, du groupe Breil. D'où ce couplet, « c'est lui le choix que j'ai fait, zéro regret. En effet, on me dira, qu'est-ce que j'y gagne, je répondrai avec mon âme : témoin de sa grâce, héritier de son amour. Emmanuel me place dans son royaume pour toujours ».

Créé en 2012 et coordonné par Doriane et Bob Mapengo, le groupe Brazza école internationale de louange (Breil) est un collectif de louange dont la vision est d'annoncer Christ à travers la louange et l'adoration. Aussi, restaurer l'autel d'adoration dans les vies, dans les familles et les nations. Dans son parcours, le groupe Breil compte à son actif deux albums. Le premier de dix titres, en 2017, intitulé « Jésus règne » et le second, sorti en décembre 2021 « Dieu est grand » avec douze titres dont deux featuring ; l'un sur le chant « Dieu est grand » qui donne son nom à l'album avec l'artiste gospel international Marcel Boungou, et l'autre intitulé « Jésus m'a fait du bien » avec l'artiste gospel gabonaise, Paule Zita.

Le single « Témoin de sa grâce » est leur toute première collaboration avec l'artiste Guyd'Eclair. Et c'est de façon fortuite qu'est né le projet. « Guyd'Eclair est un artiste chrétien, rappeur. On s'est rencontré pour la première fois en 2021 à l'occasion du tournage d'une émission dont nous étions les invités. Avec Guyd'Eclair, ça n'a pas vraiment été une question de choix mais plutôt la connexion entre deux univers artistiques qui se sont attirés.

Il était de passage à Brazzaville pour se rendre à Kinshasa pour sa prestation aux côtés de Moïse Mbiye au stade des Martyrs vu qu'il venait de remporter le challenge rap qu'avait lancé le pasteur Moïse Mbiye pour son concert du 19 mai dernier. Et pendant le court séjour qu'il avait fait à Brazzaville, on s'était appelé pour se prendre des nouvelles et soudainement durant la conversation téléphonique, on a tous les trois eu la même pensée au même moment, celle de faire un featuring dès son retour de Kinshasa. C'était vraiment une connexion extraordinaire. Et dès son retour de Kinshasa on l'a fait », a détaillé le groupe Breil.

Ce nouveau single qui vient garnir et stimuler le marché de la musique gospel au Congo a été tourné en trois jours sous la coordination de Cervo Pi, le réalisateur qui sublime chacun des clips du groupe Breil depuis 2017. « Nous saluons le professionnalisme pointu de toute l'équipe des musiciens qui ont pris part à ce morceau y compris l'excellent Guyd'Eclair. Ça a été un pur moment de bonheur et une vraie expérience de vie.

Pour l'anecdote, tout le morceau a été composé surplace au studio séance tenante, de la musique aux paroles. Chacun a dû se surpasser pour produire un texte à la fois profond et musicalement imprégné de grâce », a laissé entendre l'artiste gospel Doriane Mapengo qui invite le public à consommer considérablement le single « Témoin de sa grâce » disponible sur les plateformes de visualisation et de téléchargement légal.