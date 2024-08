C’est un coup de fouet aux plaisirs de l’ancien régime déchut et leurs invités de marque. OYO devient le parc animalier de la grande capitale gabonaise et sera bientôt ouvert au grand public dans les jours à venir. L’annonce a été faite via les différents canaux de communication des autorités de la transition qui ont décidé d’ouvrir ce parc à la réjouissance de tout amoureux du safari.

Secrètement conservé, ce parc animalier existe depuis 2010. Jusqu’à ce jour, il n’était destiné qu’à l’ancien président SEM M. Ali Bongo et ses invités de marque. Sous la houlette de la transition, la décision a été jointe à l’acte afin que tous passionnés de l'aventure et de l'exploration de la faune sauvage se réjouissent à travers ces safaris.

Ce parc, en plein cœur de Libreville, aura le potentiel d’être un futur centre de loisirs et d'attractions pour les populations. Ouvert au public, il offre la possibilité à tous les visiteurs de découvrir la faune et la flore exceptionnelles de la région. Ainsi, ce parc visera à sensibiliser le grand public à la richesse de la biodiversité gabonaise et à promouvoir la conservation de la nature.

Il se dévoilera tel un trésor caché au cœur de la majestueuse forêt équatoriale. De quoi plonger les visiteurs dans une immersion totale de l’écosystème foisonnant où les rugissements des gorilles et les jeux des chimpanzés résonneront comme une symphonie sauvage.

Les sentiers serpentent à travers une végétation luxuriante, dévoilant à chaque tournant des rencontres inoubliables avec les habitants du parc. Les éléphants majestueux se dévoileront dans leur élément, tandis que les singes espiègles offriront un spectacle plein de vie.

A l’ère de cette transition, la population gabonaise est en attente de changement, le pays semble être en marge et désir se remettre dans l’arène. Ce retard peut se traduire par une économie évaporée et une dure restriction d’un bien commun.

Cependant, au-delà de l'émerveillement qu'il pourra procurer, le parc d’Oyo incarnera un engagement profond envers la préservation de la nature. Des programmes de conservation innovants et des actions de sensibilisation éclairées feront de ce lieu une véritable sentinelle de la biodiversité.

Ainsi, chaque pas franchi dans ce sanctuaire ouvert au grand public sera un pas vers la découverte. Le respect et la protection de notre environnement, font du parc animalier d’Oyo un véritable trésor vivant à préserver pour les générations futures.