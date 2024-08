Congo-Brazzaville: Genre - Une vingtaine de femmes outillées pour développer des entreprises prospères

La première édition du « meet-up brunch des femmes extras » organisée par Murielle Atipo, coach stratégiste en personal branding, s'est tenue le 3 août à Brazzaville, sur le thème « Les bons conseils pour démarrer son entreprise et lancer sa marque ».

Une vingtaine de jeunes femmes aux profils divers et variés a participé à cette activité. La rencontre a permis de découvrir les stratégies nécessaires pour bâtir de florissantes firmes et établir des partenariats fructueux.

Les échanges étaient participatifs et basés sur les vécus des intervenantes, notamment Murielle Atipo, Mariame Kangoud, entrepreneure sociale et fondatrice de l'association l'Emotion solidaire, Aline France Etokabeka, directrice des programmes à Télé Congo et Sarah Adoua, juriste attachée aux partenariats et promotion du secteur public-privé,

Sous les recommandations de la coach, Murielle Atipo, alias « Miss Purple Coach », et ses partenaires, les participantes ont appris les rudiments essentiels pour révéler leur potentiel, découvrir leur mission de vie et accélérer leur destinée.

« Le but de cette première édition était de fédérer une communauté de femmes qui veulent se soutenir, avancer ensemble, s'inspirer, pour oser entreprendre ou initier des projets qui leur tiennent à coeur et d'être armées et outillées pour le faire », a souligné l'initiatrice du meet-up.

L'importance du mentorat, du réseautage et de la collaboration, l'amélioration des compétences grâce à des ateliers, des cours et un apprentissage continu, la création d'une identité de marque forte qui touche le bon public, à travers la personnalité et les talents individuels, font partie des différents points abordés lors de ces échanges.

Auteure des ouvrages « La Femme Extraordinaire », « Ta mission t'attend » et « Le Wow Factor : comment révéler sa réelle valeur ajoutée grâce au Personal Branding ? », Murielle Atipo entend inscrire ce genre d'évènement dans le temps à Brazzaville.

Nonobstant le fait que l'entrepreneuriat féminin en Afrique général affiche le taux le plus élevé au monde, la réussite n'est pas à la portée de toutes, parler de l' « entrepreneuriat féminin» au singulier ne reflète pas la réalité plurielle de cette notion sur le continent.

Identifier les problèmes de fond par rapport au contexte de chaque pays permet donc de comprendre et de favoriser le développement de ce secteur ainsi que ses retombées positives sur la vie des entrepreneures. C'est à cette problématique que Murielle Atipo souhaite répondre à long terme sur l'entrepreneuriat féminin au Congo.

L'élan porté par cette dernière crée des opportunités considérables non seulement pour les femmes, mais aussi pour des jeunes hommes qui veulent se lancer et évoluer dans ce secteur.