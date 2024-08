Madagascar: Concert au Ccesca - Johary ravive la nostalgie de Kintana Telo

Hier au Ccesca Antanimena, le trio Johary a interprété les titres du groupe Kintana Telo, en invitant Salomon, Lily et Lizah Raseta à se joindre à eux.

Que ce soit les notes, les paroles ou les nuances, tout est maîtrisé», dixit Salomon Rakoto Andriamasimanana hier au Ccesca Antanimena quand le groupe Johary a chanté Kintana Telo. Le public, majoritairement composé de personnes âgées, anciens fans de Kintana Telo, a rempli environ 70 % des sièges. La scène, à la fois simple et évocatrice, était ornée de trois étoiles accrochées aux rideaux, créant une atmosphère à la fois intimiste et empreinte de nostalgie.

«Nous ne sommes pas satisfaits à 100 %, car le taux de remplissage n'était qu'à 70 %, mais nous sommes totalement comblés par la performance du groupe Johary. Leur interprétation des titres nostalgiques a été impeccable. Avant la fin de l'année, nous organiserons une autre scène avec Johary, toujours autour de Kintana Telo», souligne Luc Hervé Andriamihaingo, organisateur de l'événement au sein de LH Pro. Le spectacle a débuté avec le titre « Asakasakareo», interprété par le trio de Johary accompagné de Salomon, ainsi que Lily et Lizah Raseta. Salomon a ensuite enchaîné avec un hommage poignant à ses deux amis disparus de Kintana Telo, Gabhy et Romule, avec les chansons « Tsy sahiko » et « Ny hirantsika », en duo avec Lily et Lizah. Ce moment a marqué un tournant de ce spectacle, où l'émotion était palpable.

%

Raviver la flamme

Le trio Johary a ensuite pris le relais, avec Goth qui a emprunté la voix de Gabhy, Luk celle de Romule, et Mahery qui a interprété Salomon. Ensemble, ils ont revisité des classiques tels que « Nakaiza re », « Tananay» et « Sambatra loatra », avant de convier Lizah Raseta et Lily pour une interprétation touchante de « Siokan'ny manina ». Salomon est revenu sur scène avant la deuxième partie du spectacle, interprétant avec une voix restée inchangée « Hary elatra », emportant le public dans un voyage musical digne de l'époque de Kintana Telo.

« En voyant le groupe Johary interpréter nos titres, je me revois aux côtés de Gabhy et Romule. Johary a réussi à incarner l'esprit de Kintana Telo, confirmant ainsi le titre du spectacle «Johary chante Kintana Telo» », confie Salomon avec un sourire après son interprétation lors d'une interview en coulisses. Le concert s'est conclu sur une note d'émotion, avec Mahery, Lily et Lizah Raseta interprétant le titre « Nandao anao », clôturant un spectacle qui a su raviver la flamme de la nostalgie dans le coeur des spectateurs.