Afrique de l'Est: Pays de l'Océan Indien - Un conclave des chefs d'entreprises à Tana

Madagascar accueillera en décembre le CEO Summit. Il s'agit du rendez-vous annuel des dirigeants d'entreprises du pays et de l'océan Indien. Cet événement est une grande première pour le pays qui hébergera un demi-millier de dirigeants.

Effervescence chez le secteur privé. La Grande île s'apprête à héberger le CEO Summit. Un sommet qui regroupera dans le pays plus de cinq cents dirigeants d'entreprises dont plus de trois cents cinquante CEO (PDG) d'entreprises de l'océan Indien. Cet événement se tiendra pendant deux jours, les 5 et 6 décembre, dans la capitale. Ce sera une grande première pour Madagascar. Étant donné que c'est la première fois que le pays accueille cet événement qui mobilisera plusieurs pays, et qui focalisera les efforts d'autant de dirigeants d'entreprises à faire converger les intérêts de ces sociétés de l'océan Indien.

« Le CEO Summit est le rendez-vous incontournable des CEO et dirigeants en quête d'innovations et qui ambitionnent d'allier leur croissance à la création d'impacts positifs durables sur l'économie de demain. Ce sommet annuel réunira plus de cinq cents décideurs, dont trois cent cinquante CEO, offrant une opportunité unique de rassemblement, de dialogue de haut niveau et de formation de partenariats stratégiques », avait expliqué Tiana Rasamimanana, président du Syndicat des industries de Madagascar lors d'une réunion avec les groupements patronaux du secteur privé au Novotel, la semaine dernière.

%

Le SIM, avec plusieurs autres groupements du secteur privé, s'est attelé à la préparation de ce rendez-vous. Pendant deux jours, les parties prenantes de ce sommet aborderont plusieurs thématiques, mais les discussions vont surtout s'articuler autour des défis et opportunités économiques, environnementaux, humains et technologiques spécifiques au tissu économique et productif. Cela, dans le but d'influencer positivement l'avenir économique et social de la région et de stimuler la croissance et le développement durable des entreprises.

À la croisée des chemins

Les discussions vont prendre en compte les réalités dans lesquelles évoluent les entreprises du secteur privé. D'après Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, « Ce sommet économique abordera notamment des sujets clés comme les opportunités de marché, les défis réglementaires, les innovations technologiques, favorisant ainsi des solutions collaboratives et des initiatives transfrontalières ». Son ministère parraine cette première édition avec le ministère de l'Industrialisation et du Commerce.

Plusieurs secteurs d'activités seront au coeur de ces deux jours de sommet, allant de l'industrie au secteur financier, en passant par l'ensemble du monde des affaires de l'océan Indien. Bref, tout un petit monde qui se réunira dans la capitale. « En mettant l'accent sur l'innovation et le leadership conscient, le CEO Summit accueillera également, cette année, des leaders éminents de classe mondiale ainsi que des chefs d'état et de gouvernement, afin d'enrichir les discussions, partager des stratégies à succès et échanger sur les tendances mondiales dont nos institutions et nos entreprises pourraient s'inspirer », explique Tantely Rakotomalala, CEO de Becom, co-organisateur de ce sommet économique.

Chaque région du monde est affectée par la crise et le ralentissement de la croissance. C'est une tendance qui s'est fait ressentir depuis la fin de l'année dernière. Tous les pays riverains de la zone font face à d'immenses défis économiques et humains, tels que l'inflation, l'accès limité au financement, les opportunités économiques inexploitées, l'isolement des acteurs, ainsi que des crises énergétiques, climatiques et géopolitiques. Mais malgré les nombreux défis auxquels il est confronté, le secteur industriel joue un rôle crucial dans l'économie de Madagascar en créant des emplois formels et décents.

« Plus que jamais, l'avenir de notre pays et de la région est dans l'industrie. Nous avons la pleine conviction que c'est dans l'industrie que se trouvent les plus grands gisements de productivité, d'innovation, d'amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de travail », affirme également Tiana Rasamimanana, président du SIM.

Fédérant les différents secteurs et groupements patronaux de la Grande île et des îles voisines, le déroulé thématique du CEO Summit est conçu par un comité scientifique dans lequel collaborent notamment le SIM, le GEM, le Fivmpama, le GFEM, le GEFP, le CCIA, l'Onudi, le Cnim, l'EDBM, ainsi que d'autres groupements partenaires. Tout le secteur privé et ses démembrements.