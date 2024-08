Madagascar: Produits d'Exploitation - Le bon goût du piment bec d'oiseau recherché

Le marché international recherche 9000 tonnes de piment bec d'oiseau de Madagascar chaque année. Des opérateurs malgaches s'efforcent de satisfaire cette demande.

Dubaï, Europe ou encore Afrique du Sud font partie des pays d'exportation du piment bec d'oiseau de Madagascar. Les exportateurs malgaches essaient d'améliorer la qualité ainsi que la quantité de leur production. L'Est du pays, de Sambava dans la région Sava à Manakara, région Fitovinany, est un terrain propice à la culture du piment bec d'oiseau. Cependant, le Centre-est, région volcanique, se présente comme un des meilleurs sols favorables à l'obtention d'une bonne qualité de cette espèce de piment. « Nous travaillons de près avec des associations dont les membres sont notamment des femmes, à Arivonimamo dans la région Itasy. Le sol y est volcanique et la température est également idéale pour la culture du piment bec d'oiseau », explique Antoine Rajerison, opérateur dans la filière.

« Il faut en effet des techniques de culture pour obtenir un certain bon goût. C'est ce goût qui distingue nos produits sur le marché international. Le degré de chaleur du piment, qui est classé dans la catégorie des piments torrides, est également apprécié. Le caractère piquant du produit est très prononcé pour le piment bec d'oiseau, pouvant atteindre entre 30000 et 50000 sur l'échelle de Scoville, l'échelle de mesure de la force des piments », ajoute l'opérateur qui envisage d'exporter 3000 tonnes de piment bec d'oiseau par an. Pour comparaison, le degré de chaleur du poivron se situe entre 0 et 100 et le piment dit « explosif » est évalué à 100000 et plus, comme le piment habanero.

Condiment

« Le piment bec d'oiseau de Madagascar est recherché pour son goût et son caractère piquant. Il faut savoir que des pays comme l'Espagne, qui produit 1,2 million de tonnes de piment par an, essaient tous de mettre leurs produits sur le marché international, mais ceux en provenance de Madagascar, notamment le piment bec d'oiseau et le pilokely, se démarquent par leur goût particulier », détaille Antoine Rajerison. La société de ce dernier a récemment signé une convention avec une société de traitement du piment bec d'oiseau à Toamasina. Un processus qui entre dans la démarche qualité de la société. Le piment bec d'oiseau a un arôme puissant et l'épice est beaucoup plus prononcée dans le piment bec d'oiseau rouge que dans le vert encore jeune.

À part son utilisation classique en cuisine, utilisé cru ou cuit, il est recherché dans la production de boissons épicées et les condiments. Le piment bec d'oiseau de Madagascar doit être séché avant d'être emballé et exporté. Il faut entre 3 et 4 kg de fruits mûrs pour 1 kg de piment sec.