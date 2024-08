Madagascar: Le boulevard de Tokyo n'est plus que bypass

Dans un arrêté de juillet 2008 établissant le «Plan d'urbanisme de détail dans le périmètre du Boulevard de Tokyo : RN60 et RN 58A, rive gauche de l'Ikopa», il était question de zone réservée à l'urbanisation, d'espace naturel, de zone agricole, de zone de laminage des eaux de ruissellement et de zone non constructible. De cet arrêté, objet d'une dérogation dès août 2009, que reste-t-il de l'esprit originel ?

Le bypass : ses remblais plus ou moins illicites, ses points de lavage improvisés, ses karaoke et troquets, ses constructions utilitaires sans esthétique, son urbanisme sans foi ni loi. Et ses «occasions de Corée».

Des voitures construites à Wolfsburg ou Stuttgart, qui ont fait le détour par Séoul avant d'échouer à Antananarivo, sont exposées au chaland sur plusieurs kilomètres qui traversent successivement les communes d'Andoharanofotsy, d'Ambohijanaka, d'Ankaraobato, d'Alasora et d'Ambohimangakely.

Sa construction financée par le Japon, le bypass porte officiellement, et même si c'est très méconnu, le nom de «Boulevard de Tokyo». À traverser ce bypass sans âme, on chercherait en vain le «michi no bunka» (culture du chemin) japonais. Avec la disparition des lacs et rizières sous d'impitoyables remblais, nulle part on ne ressent des «ondes cosmiques» que susciterait le «délicat chevauchement de la nature et de l'architecture», dans une belle réconciliation du naturel et de l'artifice. Le Boulevard de Tokyo, depuis qu'il n'est plus que bypass, une bête et méchante route, n'est certainement pas une «voie d'harmonie, une voie du temps» qui proposerait un «parcours kinesthétique». Sur un Boulevard de Tokyo, en mode jardin japonais, on aurait pourtant pu éduquer à une certaine conscience écologique.

%

Bref. En son état actuel, c'est plutôt l'ambassadeur de Corée du Sud qui s'y reconnaîtrait davantage, avec toutes ces voitures immatriculées à six numéros. Familiarité que renforce l'ouverture d'un restaurant de la franchise Bonjuk & Bibimbap.

Une offensive culinaro-culturelle qui enchante «le pays du matin calme», dont la langue est également enseignée à l'Université d'Antananarivo. La jeunesse malgache est sans doute sous le charme d'un «tigre» qui a réussi à faire de Samsung le rival de l'iconique Apple sur le marché de la téléphonie mobile. Et pour les «mpanao affaires», les Hyundai-Kia, du troisième constructeur automobile mondial, présentent l'avantage de se conduire «normalement», avec le volant à gauche.