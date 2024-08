Sénégal: Dakar, hôte de la 15e Biennale de l'art contemporain

La capitale sénégalaise abritera la 15e biennale de l’art contemporain qui se tiendra du 07 Novembre au 07 décembre 2024. A cet effet, cinquante-huit artistes d'Afrique et de la diaspora seront présentés autour du thème général "The Wake, l'éveil, le Sillage". Plusieurs événements artistiques exclusifs seront organisés, ainsi que des expositions officielles «IN» et des initiatives privées « OFF».

La biennale de Dakar s’inscrit dans le sillage des grandes manifestations internationales pour la valorisation du patrimoine culturel moderne de l’Afrique.

Depuis 1992, cet événement de l'art contemporain, célèbre la richesse créative et artistique du continent. Cette rencontre culturelle de renommée mondiale rassemble des artistes venant des quatre coins du monde, mettant en avant à la fois les nouveaux talents et les artistes établis.

Cependant, les rues de Dakar et d'autres villes du pays s'animeront au son de l'expression artistique. A la même occasion, des galeries traditionnelles à l’espace public seront métamorphosées en véritables galeries d'art. Les installations, les performances et les œuvres visuelles dépassant les frontières, instaurant ainsi un dialogue singulier entre les artistes et les visiteurs.

Ne mettant pas la charrue avant les bœufs, M. Bakary Sarr, secrétaire d'État à la Culture, aux Industries Créatives et au Patrimoine Historique du Sénégal, a effectué une visite des locaux qui vont abriter l'événement afin de préparer une réception digne de la Teranga. « Après la visite, nous sommes rassurés par le rythme d'avancement des travaux sur le site principal de l'Ancien Palais de Justice, situé au Cap Manuel, qui accueillera les expositions officielles de la 15e Biennale de Dakar » dit-il lors de sa visite guider.

D’après les propos de la secrétaire général de la Biennale de l’Art contemporain africain de Dakar, Mme.Marième BA, recueillis via leur page Meta, elle assure que « les travaux préparatoires se poursuivent. Le but, faire du DAK’ART un rendez-vous incontournable grâce au nombre de participants, à la qualité des œuvres présentées dans les expositions officielles, aux rencontres professionnelles ainsi qu’aux manifestations d’environnement OFF ».

Il faut noter que l’ensemble des acteurs sélectionnés minutieusement pour cet évènement artistique compte une liste exhaustive qui comprend certains artisans du pays comme Bassirou Wade, Papa Demba Diop alias Fara entre autres.

En ce qui concerne les pays voisins, on peut citer Mable Agbodan du Togo, Ifeanyi Oganwu du Nigeria, Souad El Maysour du Maroc, Paul Ledron du Mali et bien d’autres encore.

Avec plus de 30 partenaires locaux et internationaux, la biennale de l’art contemporain est l’un des multiples évènements réalisés au Sénégal qui fait du pays un pilier de l’évènementiel dans le continent.