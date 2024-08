Gambie: Le gouvernement doit accélérer la mise en place de la Commission Anti-corruption

L'honorable Gibbi Mballow, député de la circonscription d'Upper Fulladou West, a demandé au gouvernement d'accélérer la mise en place de la Commission anti-corruption.

Le Ministre de la Justice est responsable de la mise en place une commission, a-t-il déclaré, « ce qui, je crois, est en cours. Cependant, cela aurait du être fait depuis longtemps. Nous aurions espéré que la commission anti-corruption aurait déjà débuté ses travaux en raison de la nature du projet de loi et de la demande de la population. »

Lors d'une interview accordée récemment au journal The Point, l'honorable Mballow a ajouté: « J'ai constaté que le gouvernement s'est engagé à mettre fin à la corruption, mais nous souhaitons que la mise en place de la commission avance à un rythme plus accéléré, qu'elle puisse disposer de toutes les ressources nécessaires pour garantir un fonctionnement efficace et qu'elle fournisse le cadre juridique adéquat permettant d'enquêter et de mettre en accusation les personnes soupçonnées d'actes de corruption. »

L'honorable Mballow a mis l'accent sur la nécessité d'établir des lignes directrices politiques pour lutter contre la corruption, il a déclaré: « Lorsque ce projet de loi a été présenté au Parlement après avoir été examiné par la commission plénière, à laquelle j'ai participé activement, je pense que tout gouvernement sérieux doit avoir des orientations politiques sérieuses pour s'attaquer à la corruption. »

Il a déclaré que de nombreuses questions avaient été soulevées par le Bureau National d'Audit suite à l'audit de nombreuses institutions et agences. « Toutefois, il s'agit d'avis qui doivent être examinés pour vérifier certaines de ces affirmations. Par conséquent, la plupart des rapports d'audit sont présentés à la Commission des Finances et Comptes Publics, qui les examine de plus près et prend des résolutions, et des enquêtes sont menées. »

« Le Bureau National d'Audit est un organisme indépendant qui ne subit aucune interférence, a-t-il affirmé, « Je suis convaincu que sauvegarder l'indépendance du Bureau National d'Audit est l'un des moyens les plus sures pour lutter contre la corruption, et ce, sans influence du public ou du gouvernement. »

« Nous ne pourrons nullement amorcer notre développement et maintenir la stabilité politique si la pratique reste endémique. En tant que Membres de l'Assemblée Nationale, nous continuerons à remplir, et ce, avec le plus grand sérieux et dévouement, notre rôle qui consiste à superviser les ministères et agences du gouvernement. »

« La lutte contre la corruption doit être envisagée non seulement sous l'angle des fonctionnaires, mais aussi dans tous les secteurs, même dans nos foyers, nos communautés et d'autres domaines pertinents, car il s'agit d'une menace très difficile à combattre, mais nous devons mettre toutes les mains sur le pont pour nous assurer de mettre fin à la corruption. »

Le 21 décembre 2023, l'Assemblée Nationale de la Gambie a adopté la Loi Anti-corruption de 2023, marquant ainsi un tournant dans la lutte collective du pays contre la corruption dans le secteur public. Le projet de loi comprend une série de mesures conçues pour dissuader, détecter et sanctionner les pratiques de corruption dans les secteurs public et privé.

