Afrique: Les athlètes, sous les projecteurs des Jeux de Paris 2024

Environ un millier d’athlètes du continent prennent part à cette 33ème édition des Jeux olympiques Paris 2024, qui a débuté depuis le 24 juillet 2024 et continue jusqu’au 11 août 2024. Un moment plus qu’historique pour certains compétiteurs qui se distinguent par leur performance.

À plus d’une semaine après la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris 2024, les athlètes africains, bien que débordés dans certaines disciplines, ne lésinent pas sur leurs efforts physiques afin de donner le meilleur d’eux-mêmes, à la fois sur les terrains, parquets, rings, poutre, piste et même dans les bassins olympiques. Des records et performances qui méritent d’être salués par la critique et l’Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA).

Une première médaille Olympique pour le Cap-Vert

En effet, grâce aux performances du boxeur David Pina, le pays obtient sa toute première médaille olympique en se hissant jusqu'en demi-finale de Boxe catégorie Poids mouche (-51KG) en battant en quart de finale le boxeur zambien et champion d'Afrique, Patrick Chinyemba.

L'abnégation et la détermination ont été incluses dans le leitmotiv du boxeur capverdien. Face au Champion d'Afrique, David Pina a su maintenir sa cadence de frappe durant les trois rounds du combat sur un score de 5-0. Une victoire historique pour le boxeur de 27 ans, natif de Santa Cruz, qui inscrit l’archipel Cabo verde dans le catalogue des pays d'Afrique de l'Ouest ayant obtenu au moins une médaille.

%

Avec un style de coiffure reconnaissable, Pina a été le porte-drapeau de la délégation capverdienne à côté de la judokate Djamila Silva durant le défilé des délégations sur la Seine à Paris.

Des basketteuses nigérianes qui écrivent l’histoire

L’équipe féminine nigériane de Basketball devient la première nation africaine à atteindre l’étape des quarts de finale au Jeux olympiques.

Sous le Coaching de Rena Wakama, les Ladies Tigers ont déjoué les pronostics annoncés par la critique, en battant l’équipe féminine canadienne de Basketball, 79-70. Après s’être inclinées face à l’équipe de France, les basketteuses nigérianes ont peaufiné leurs manquements, afin d’être explosives durant ce match très tendu face aux canadiennes, cinquième du dernier classement FIBA.

Les championnes de l’AfroBasket en titre ont prouvé leur polyvalence et leur adaptation. Le leadership de Pallas Kunaiyi-Akpanah, la précision d’Elizabeth Balogun, le scoring formidable d’Ezinne Kalu et la vista de Promise Amukamara, ont été des atouts décisifs durant cette rencontre. Maintenant place aux quarts, le rendez-vous est pris pour le 7 août 2024 où les nigérianes affronteront l’équipe américaine de basketball.

Une gymnaste en Or, l’algérienne Kaylia Nemour monte sur le podium

Agée tout juste de 17 ans, Kaylia Nemour décroche le premier titre olympique de l'Algérie en gymnastique artistique, aux barres asymétriques, avec un score incroyable de 15.700. Se confiant au micro de la presse olympique, « J’ai fait le score de ma vie, je suis très contente, tellement fière de ce que j’ai fait aujourd’hui, ce sont des années et des années de travail », s’est-elle réjouie à l’issue du concours. Une victoire symbolique et retentissante qui donne de l’espoir aux gymnastes du continent qui peuvent croire en leur potentiel afin d’atteindre les sommets.

D’autres victoires et qualifications à saluer

La qualification de l’athlète sénégalais, Louis François Mendy, qui termine premier de sa série et se retrouve en demi-finales du 110m haies, fait renaître un espoir à la délégation sénégalaise. Même son de cloche pour l’ivoirienne Jessika Gbai et la nigériane Favour Ofili qui passent les séries et foncent en demi-finales du 200m.

Une autre victoire écrasante, celle de la boxeuse algérienne Imane Khelif, qui passe les quarts de finale et atteint les demi-finales en battant l’hongroise Luca Hamori, suite à une forte polémique face aux attaques visant à remettre en cause sa légitimité dans la compétition féminine. Par ailleurs, les équipes d’Egypte et du Maroc se qualifient pour les demi-finales de football, où elles affronteront respectivement les équipes de la France et celle d’Espagne.