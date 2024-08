Ile Maurice: Les inscriptions sont désormais ouvertes

Le coup d'envoi de la 12e édition du Moka Trail sera donné le samedi 5 octobre 2024. Un trail qui promet une journée épique de sport et de nature. Attirant plus de 2 500 participants chaque année, les inscriptions pour les quatre parcours peuvent se faire en ligne depuis ce jeudi 1er août et ce jusqu'au 15 septembre 2024 sur le site de ROAG.

Ancré dans le calendrier des passionnés de trail et des amoureux de la nature, ce Moka Trail offrira de nouveau une expérience sportive inoubliable à tout ce beau monde. Depuis sa création en 2012, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable, attirant chaque année plus de 2 500 participants. Le village pittoresque de Beau-Bois accueillera à nouveau les coureurs, avec quatre parcours emblématiques : Fun Jog (5 km), Deux Mamelles (7 km), Petit Both (15 km) et Grand Pouce (30 km).

Cet évènement bénéficie notamment du soutien de divers sponsors, dont ENL, Decathlon et Crystal. «Le Moka Trail est bien plus qu'une simple course ; c'est un rassemblement emblématique de passionnés d'aventure et de nature. Chaque année, nous nous efforçons de créer une expérience unique et mémorable pour tous les participants, et nous sommes ravis de constater l'engouement suscité par cet évènement», souligne Ketty Lim Ka Lan, Event Manager à ENL Property et organisatrice du Moka Trail.

Les inscriptions se font en ligne du 1er août au 15 septembre 2024 sur le site de ROAG, sauf si le nombre maximum de 2 500 participants est atteint plus tôt. La distribution des dossards aura lieu le mercredi 2 octobre 2024 de 10h à 19h au Decathlon de Bagatelle. Le succès du Moka Trail repose sur l'implication des bénévoles. Plus d'une centaine de personnes sont invités à offrir leur temps pour assurer le bon déroulement de la course. Pour devenir bénévoles, inscrivez-vous sur la page mokatrail.mu.

Le Moka Trail offre une expérience sportive inoubliable.