Ile Maurice: Wanted - Alive!

Il y avait une fois deux arbres magnifiques dans la zone sud de la place de l'Immigration, adossés aux toilettes publiques. Leurs branches généreuses offraient de l'ombre fraîche à tous les passants utilisant cette plaque tournante du transport d'autobus vers le Nord. Un rond de pierres taillées autour de ces arbres offrait même du repos momentané, à l'abri du soleil.

Et puis... Et puis... un matin de février 2018, pendant un week-end, pense-t-on, les arbres ont été étêtés puis guillotinés ! En début de semaine, tout avait été mis au propre ! Ces deux arbres centenaires avaient disparu, ni vus ni connus, et personne ne semblait être au courant ni de l'identité des bourreaux de circonstance ni du «pourquoi» d'un tel massacre...

On évoquait à cette époque, les «besoins» d'espace du métro et les exigences de l'Unesco face à la catégorisation de l'Aapravasi Ghat comme patrimoine mondial de l'humanité, mais aucune de ces deux explications ne tient la route : le métro n'y est toujours pas et ne saurait, de toute manière, «traverser» la route Nord-Sud. Quant à l'Aapravasi Ghat, les arbres se retrouvant plus près d'elle, côté mer, n'ont pas été charcutés, par contre !

Aussi, la rédaction de l'express lance un avis de recherche pour retrouver le ou les personnes ayant décidé de la mort de ces deux arbres à la place de l'Immigration, afin que le bon peuple de l'île puisse comprendre les motivations de circonstances en 2018, le coût de l'opération et le bénéficiaire du contrat. Il serait intéressant de savoir aussi si la logique de 2018 s'applique toujours en 2024 et si ce n'est plus le cas, s'il y a au moins un projet de remplacer ces deux arbres au plus vite? Pour les prochaines générations! Le développement ne pouvant certainement pas se conjuguer avec seulement des arbres coupés plutôt que plantés ! Ça prendra du temps ? Bien sûr! Mais si l'on pensait un peu à ceux qui nous suivront...Comme l'auront fait nos prédécesseurs pour nous-même, d'ailleurs!

Des avis de recherche, des affiches de «WANTED» s'articulent généralement avec la précision**«DEAD or ALIVE»**.

Dans le cas présent, les deux arbres sont définitivement «DEAD» et nous souhaiterions trouver leurs assassins encore «ALIVE»! Pour, si leurs explications ne collent pas, les clouer au pilori !