Gabon: « Citoyennes engagées » en faveur des droits des femmes

La question des droits des femmes, des violences faites aux femmes et des mécanismes de répressions prévus par la législation gabonaise sont toujours d'actualité. C'est dans cette optique que le projet « Citoyennes engagées » a effectué une mission de terrain, programmée dans les provinces de la Ngounié et du Woleu Ntem, précisément dans les villes de Mouila, Ndendé, Lébamba et dans les villages Elarmilo, Mindzi et Ngomessi Ebea. Cette mission a démarré depuis le 24 juillet pour s'achever le 06 août 2024.

Informer, former, sensibiliser les femmes sur les questions des droits des femmes est l'une des missions que s'est assignée par le projet « Citoyennes engagées » piloté par le Réseau Femme Lève-toi et Brenforest. "Citoyennes engagées", faut-il le souligner, est un projet qui vise à réduire les inégalités homme/femme et renforcer le pouvoir d'agir des femmes au Gabon.

Une de ses missions est d'édifier la population gabonaise sur les droits des femmes, les violences faites aux femmes et les mécanismes de répressions prévus par la législation gabonaise. C'est la raison de la mise en place d'une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale à deux volets. Il y a d'une part, une campagne de sensibilisation numérique qui a été réalisée de février à mai 2024 à Libreville.

Les missions de terrain ont été programmées dans les provinces de la Ngounié et du Woleu Ntem, précisément dans les villes de Mouila, Ndendé, Lébamba et dans les villages Elarmilo, Mindzi et Ngomessi Ebea. Elle se déroulera du 24 juillet au 06 août 2024. Les populations de ces contrées ont bénéficié des informations, des formations et ont été sensibilisées sur les questions des droits qui sont les leur. Ces populations souhaitent que ce genre de rencontres soient pérennes.

Comme signifier plus haut, cette mission de terrain effectuée par les membres du ReFLeT est de sensibiliser les correspondants relais et les populations rurales en général sur les violences faites aux femmes et les mécanismes de répression prévue par la loi au Gabon.

De manière spécifique, il s'est agi de prendre attache avec les autorités locales ; de maintenir la mobilisation des correspondants relais et les impliquer dans la mobilisation des populations, organiser la logistique des sessions de sensibilisation, sensibiliser les correspondants relais et les autres populations sur « la place de la femme dans la cellule familiale, sensibiliser et informer les correspondants relais et les autres population sur la loi 006 / 2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes ».

Il était aussi question de sensibiliser et informer les correspondants relais et les autres populations sur « les violences psychologiques et verbales », Sensibiliser et informer les correspondants relais et les autres populations sur « les droits et violences économiques » ; réaliser des, photos, vidéos et/ou micro trottoirs ; faire la couverture médiatique de la mission ; faire le point du fonctionnement et des activités des correspondants relais.

Tout était bien mené que les populations ont apprécié et veulent davantage de ces échanges. Ces échanges qui changent positivement leur perception des choses.