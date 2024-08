Congo-Brazzaville: Tennis - Goncalo Oliveira champion de la première phase de M25 Brazzaville

Le Vénézuélien Goncalo Oliveira a été déclaré champion de l'Open de Brazzaville après sa victoire sur le Slovène Bor Artnak, à l'issue de deux sets de 6/4 pour la première manche et 6/2 pour la seconde. La finale s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé, accompagné du ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondélé.

Organisé par la Fédération congolaise de tennis et l'Académie de tennis de Brazzaville, sous l'égide de la Fédération internationale de tennis, l'événement sportif de premier plan qui est à sa deuxième édition a réuni au pôle tennis, à côté du stade Alphonse-Massamba-Débat, cinquante-six athlètes professionnels venus de vingt-six nations, entre autres, le Venezuela, le Portugal, la France et une forte délégation de l'Inde, de la Slovénie.

Le prestigieux tournoi ITF World Tour, qui a débuté le 29 juillet, se déroule en deux phases : du 29 juillet au 4 août, puis du 5 au 11 août. Depuis qu'il a commencé, il présente un spectacle grandiose aux spectateurs avec des athlètes professionnels. Le Congo a été représenté par quatre athlètes.

Après son sacre, Goncalo Oliveira a exprimé sa joie à la presse. « Je suis très content de gagner ce tournoi. C'était l'objectif de la semaine. J'espère continuer de la sorte, la semaine prochaine. J'apprécie beaucoup ce tournoi et je suis content d'être ici. C'est une très belle expérience. J'ai trouvé aussi que les gens sont sympathiques ici au Congo. Nous nous sentons chez nous. Cela est très agréable. J'espère que dans le futur, les joueurs comme les Novak Djokovic viendront jouer ici à Brazzaville », a déclaré le champion.

Pour sa part, le directeur du tournoi, Hugues Henry Ngouélondélé, s'est dit heureux de l'organisation réussie de cette première phase . « Je suis très heureux parce qu'on vient de terminer une très belle semaine. Les joueurs qui sont venus ici sont très contents de découvrir le Congo, notamment ceux qui sont venus pour la première fois. Les courts sont très bien entretenus, avec une très belle ambiance, un public très sympathique. Je suis vraiment satisfait, car le pari a été réussi », a exprimé le directeur du tournoi.

Un tournoi qui offre l'occasion aux jeunes professionnels de gagner de précieux points

Ces tournois de Brazzaville qui sont incorporés dans le classement de l'Association de tennis professionnel (ATP) offrent une occasion unique aux jeunes joueurs professionnels de gagner de précieux points et de belles sommes pour soutenir leur progression vers l'élite du tennis mondial.

« Chaque édition ITF World tennis tour est une opportunité d'élever le niveau de l'Académie de tennis de Brazzaville. Des compétitions internationales, des joueurs ambitieux et un haut niveau de jeu positionnent notre club comme un centre d'excellence en Afrique. Ce positionnement est indispensable non seulement pour organiser des tournois encore plus prestigieux, mais aussi pour offrir un spectacle sportif de premier ordre, suscitant ainsi un engouement national incroyable pour le tennis », a ajouté Hugues Henry Ngouélondélé.

Quant aux perspectives, le directeur du tournoi promet de développer le tennis au Congo, parce qu'il est encore un sport de riches. Depuis un moment, le pays organise énormément de tournois de tennis afin de développer cette discipline au Congo, a-t-il indiqué.

La particularité du M25 Brazzaville est qu'il offre une dotation totale de 25 000 dollars avec, notamment, 3 600 dollars pour le vainqueur et 2 120 dollars pour le finaliste. Notons que le Vénézuélien Goncalo Oliveira occupe le vingt-neuvième rang à l'ATP alors que le Slovène Bor Artnak est quatre-cent-dixième. L'entrée au pôle tennis de Brazzaville est gratuite.