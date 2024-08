Maroc: Province de Settat - Lancement et suivi de plusieurs projets de développement agricole et rural

Settat — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a effectué, lundi, une visite à la province de Settat dédiée au lancement et au suivi de l'état d'avancement de projets inscrits dans le cadre de la stratégie "Génération Green 2020-2030".

Accompagné du gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abouzaid, ainsi que des représentants de la Chambre d'agriculture de la région Casablanca-Settat et des autorités locales, des élus et des représentants de la société civile, M. le ministre a visité, au niveau de la commune El Brouj, une unité de valorisation du lait de chèvre et a posé la première pierre pour la construction d'une extension de cette unité.

D'un montant total de 3,4 millions de dirhams (MDH), dont 1,2 MDH alloué au projet d'extension, cette unité s'inscrit dans le cadre du programme de développement des chaînes de production animale, faisant partie du projet d'intensification de l'élevage caprin et de valorisation du lait de chèvre.

150 femmes éleveurs bénéficient de cette installation, alors que le projet d'extension de l'unité permettra d'augmenter la capacité de transformation pour inclure d'autres communes de la province.

Par la suite, à la commune rurale d'Oulad Amer, cercle El Brouj, M. Sadiki a supervisé la remise d'un forage équipé en pompage solaire, avec abreuvoir et borne fontaine et d'une citerne tractée au profit des éleveurs pour abreuvement du cheptel.

Ce forage fait partie de 12 autres réalisés dans le cadre du programme de désenclavement des exploitations agricoles, dont ont bénéficié 11 communes rurales, pour un montant total d'environ 6 MDH. A cette occasion, il a été procédé à la signature d'un contrat de cession entre la Direction provinciale d'agriculture (DPA) de Settat et l'association Al Wahda pour le développement humain.

Par la même occasion, M. Sadiki a lancé officiellement l'opération de distribution de l'orge subventionnée (Cinquième tranche), d'une quantité totale de 233.000 quintaux, au profit des éleveurs de la province de Settat, et ce à partir du centre de relais Sidi Hajjaj. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'appui à la sauvegarde du cheptel dans les conditions de sécheresse.

Au niveau de la commune rurale Mniaa, M. Sadiki a pris connaissance de l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la piste rurale en bicouche de 11,7 Km, dans le cadre du programme de désenclavement des exploitations agricoles au niveau de la province de Settat.

Doté d'un investissement de 11,4 MDH et bénéficiant à 27 douars, ce projet porte sur la réalisation des terrassements nécessaires à l'aménagement de la piste et de ses ouvrages, la mise en place de la structure de la chaussée, la construction des ouvrages d'assainissement et l'ouverture des fossés.

Dans le cadre du même programme, M. Sadiki a lancé les travaux d'aménagement d'une piste rurale en bicouche dans la commune rurale Sidi Abdelkrim, cercle de Ben Ahmed nord, mobilisant un investissement de 15 MDH.

Selon les données communiquées, ces deux projets vont permettre le désenclavement de 43 douars, soit 26.000 bénéficiaires de la population rurale, et vont faciliter l'accès à 15 écoles primaires, 5 collèges, 34 mosquées, 6 centres de santé et 7 centres de collecte de lait. Aussi, ces infrastructures devront assurer la liaison avec d'autres routes provinciales et régionales.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Sadiki a indiqué que cette visite de terrain s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie "Génération Green" lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2020, mettant en place les bases d'une nouvelle stratégie agricole au Maroc et consacrant les fondements de la souveraineté alimentaire du Royaume.

Cette visite s'inscrit également, a précisé M. le Ministre, dans le contexte de la mise en application du Plan provincial du développement agricole de Settat comprenant plusieurs axes: Le désenclavement des exploitations agricoles à travers le lancement d'un programme de création de pistes rurales, le renforcement et la création des points d'approvisionnement en eau pour l'abreuvement du cheptel, la valorisation des produits agricoles et le renforcement des chaînes de production agricole.

Dans ce cadre, a-t-il poursuivi, il a été procédé au lancement d'autres projets relatifs au secteur de l'olivier ainsi que des projets à venir concernant le volet de la commercialisation et incluant des marchés importants au niveau de différentes collectivités territoriales.

"L'enveloppe consacrée au Plan agricole de Settat sur dix ans est de deux milliards de dirhams (MMDH), dont 1 MMDH d'investissement de l'Etat", a fait savoir M. le Ministre, notant que le problème majeur auquel la région est confrontée est celui de la sécheresse, puisque, a-t-il noté, sur les 465.000 hectares de terres agricoles, seulement 16.000 hectares sont irrigués, d'où la nécessité de travailler sur la généralisation de l'irrigation complémentaire dans la région.

Il est à noter qu'en marge de cette visite, des conventions de partenariat ont été signées entre la Direction provinciale de l'agriculture de Settat et quatre communes relevant de la province (Bougargouh, Ouled M'hamed, Toualet et Sidi Dahbi) concernant l'aménagement de pistes rurales.