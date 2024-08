Congo-Brazzaville: Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire - Plaidoyer pour de nouveaux auteurs nationaux dans les programmes scolaires

Les écrivains ayant pris part à la deuxième édition du Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire (Silap) ont plaidé pour l'intégration des oeuvres de nouveaux auteurs nationaux dans les programmes d'enseignement comme cela se fait un peu partout en Afrique.

Au total, une vingtaine d'écrivains, de poètes, de bibliothécaires, de cinéastes, des enseignants, de peintres, de bédéistes, de comédiens venus du Canada, de la France, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo (pays hôte) ont pris part à cette deuxième édition du Silap.

Parmi les écrivains congolais, on peut citer Henri Djombo, Yvon Lewa-Let Mandah, Ferréol Gassackys, Chardin Nkala, Eugénie Opou, Pierre Ntsemou, Rosin Loemba, Arsène Brice Mankou, Prince Arnie Matoko, Malachie Cyrille Ngouloubi, Dibakana Mankessi, Jusie Nsana, Dulache Wild Nkoua, François Onday Akiera, Antoine Aleliano, Gisèle Tchicaya, Cherisse Kinga, Rogers Kokonné, Xavier Mabika Dianga, Christian Wilfrid Mozembot, Rock Simba, Richenel Vendet, Jacob Loemba Taty, Florent Sogni Zaou, ...

Durant quatre jours, ils ont participé aux activités ci-après : tables rondes, conférences, masterclasses, présentations, vente et dédicace de livres, ateliers de formation, spectacles de théâtre, de musique, de contes, de slam, expositions et vente de livres et d'objets d'arts, tourisme au bord de l'océan Atlantique et moment de sport.

Aussi, en marge du salon, les participants ont abordé la problématique de l'inscription des ouvrages congolais au programme scolaire, retirant ainsi les auteurs qui ne reflètent plus la temporalité actuelle dans les programmes ou qui ont cessé d'évoluer voici des années.

Au nombre de ceux qui ont réagi, il y a le rapporteur de la commission poésie, Dominique Mongo Ebata, enseignant de formation, qui a plaidé pour le renouvèlement des auteurs dans les programmes scolaires. « Il y a urgence d'améliorer la qualité de notre système éducatif. Nous avons pendant longtemps lu des écrivains comme Jean Malonga, mais après nous avons également connu des Jean Baptiste Tati-Loutard, Henri Lopes, ..., mais nous avons besoin de faire découvrir à la génération actuelle de nouveaux auteurs avec de nouvelles oeuvres littéraires », a-t-il plaidé.

Pour le ministre d'État Henri Djombo, président de l'Union nationale des écrivains, artistes et artisans du Congo, partout dans beaucoup des pays africains, cette tendance qui est d'inscrire de nouveaux auteurs, des auteurs nationaux dans les programmes scolaires est observée. « Nous allons peut-être emboîter le pas, mais pour l'heure on fait du surplace », a-t-il indiqué.

Une quinzaine d'écrivains primés

Le Silap a primé une quinzaine d'écrivains, parmi lesquels le Congolais Ferréol Gassackys qui a reçu le " diplôme d'Excellence", 1er prix littéraire Jean-Malonga. Ce prestigieux prix lui a été décerné pour l'ensemble de ses oeuvres, notamment "Cadenas", "Paul Pascal Gassackys", ... Après avoir reçu ce diplôme d'Excellence, l'heureux récipiendaire a exprimé sa satisfaction. « Nous sommes juste confortés par le fait que cet engagement pour les lettres est suivi et encouragé. Nous irons en octobre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour le Meeting international du livre et des arts associés (Mila) », a déclaré Ferréol Gassackys.

Notons qu'après le Cameroun en 2023, le Sénégal en 2022, le Tchad en 2021 et le Burkina Faso en 2019, le Congo est le pays invité d'honneur du Mila 2024 dont la septième édition sera meublée de deux grands évènements majeurs, à savoir "Les rencontres internationales de la littérature féminine et des arts" (Rilifa), le 23 octobre, et le Mila, du 24 au 26 octobre. Ce septième meeting international est organisé par l'association QOIOO en collaboration avec la communauté Abel et placé sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire.