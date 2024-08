Algérie: Signature d'une convention de partenariat entre l'ANEP et la SGSIA

Alger — Une convention de partenariat a été signée, lundi à Alger, entre l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (ANEP), et la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), pour "l'échange d'expertises et la création d'un environnement idoine pour faire face aux défis du marché du travail", indique un communiqué de l'ANEP.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de l'Aéroport international d'Alger Houari-Boumediene, en présence du Président Directeur général (PDG) de l'ANEP, Messaoud Alghem, du PDG de la SGSIA, Mokhtar Said Mediouni, du Directeur général (DG) de l'ANEP-Communication et Signalétique (ACS SPA), Riad Assefsaf, du DG de l'ANEP-Messagerie Express (AME SPA), Adel Zouggari, ainsi que des cadres des deux entreprises, a précisé la même source.

Cette initiative tend également à concrétiser le programme de transformation économique escomptée par le groupe ANEP, en vue de "développer des services innovants pour répondre aux besoins croissants du marché, en fonction du domaine de spécialité de l'entreprise, tels que la conception des annonces publicitaires commerciales des marchandises et des services et leur distribution", ainsi que "la couverture audiovisuelle, l'édition et l'impression, la messagerie express à travers l'ensemble du territoire national et d'autres prestations de haute qualité au profit des partenaires économiques".