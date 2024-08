Algérie: Tenue à Rome de la 3ème session du dialogue stratégique algéro-italien

Rome — La 3e session du dialogue stratégique algéro-italien sur les relations bilatérales, les questions politiques et de sécurité globale, s'est tenue, lundi à Rome, sous la co-présidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Lounès Magramane et son homologue italien, M. Ricardo Guariglia, secrétaire général du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Cette session, à laquelle a pris part une importante délégation multisectorielle, a été l'occasion pour les deux parties de procéder à une évaluation d'étape de la coopération bilatérale et de ses perspectives dans les différents secteurs, à la lumière des conclusions adoptées, lors de la deuxième session de ce mécanisme de coopération, tenue à Alger, les 2 et 3 juillet 2024.

Elle a également constitué une étape importante dans le cadre de la préparation des prochaines échéances bilatérales, notamment le 5eme sommet algéro-italien.

Lors des discussions entre les deux parties, M. Magramane a procédé, avec son homologue italien, à un échange approfondi sur l'état des relations algéro-italiennes et les perspectives de leur renforcement, ainsi que sur les questions d'actualité régionale et internationale d'intérêt commun, en particulier la situation à Ghaza, la question du Sahara occidental, la situation au Sahel et les relations entre l'Algérie et l'Union européenne (UE).