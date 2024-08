Maroc: L'ONEE lance à Bouznika une campagne de sensibilisation pour la préservation du littoral

Bouznika — L'Office National de l'Electricité et de l'Eau potable (ONEE) a lancé lundi sur la plage de Bouznika une campagne de sensibilisation sous l'intitulé "Préservons notre littoral" qui vise, à travers l'implication des enfants des colonies de vacances, à lutter contre la pollution plastique des océans.

Cette campagne de deux jours est organisée en partenariat avec le Club national des sports nautiques ainsi que l'Association Champions de Fnideq de la pêche sous-marine et la protection de l'environnement. Les enfants ont ainsi pu observer de près dans un mini-laboratoire des algues et toutes sortes de cailloux de mer qu'ils ont ramassés, sous la supervision de spécialistes.

Les enfants, visiblement très enthousiastes et très intéressés, ont également suivi des explications sur la plongée sous-marine ainsi que la menace de la pollution marine sur la biodiversité données par des plongeurs professionnels qui ont collecté, à cette occasion, une quantité importante de déchets.

Dans une déclaration à la MAP, Sami El Iklil, responsable des programmes du pôle Littoral et Océans à la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, a indiqué que l'ONEE, en partenariat avec la société civile, a lancé une initiative écologique et pédagogique sous le thème "les experts de l'avenir" au profit d'un groupe d'enfants, lesquels ramassent des algues et des déchets plastiques sur la plage avant de les étudier dans un laboratoire.

Pour sa part, Wafaa Hafid, cheffe du service communication de proximité à l'ONEE, a déclaré à la MAP que cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'opération "B7ar bla plastic" (Mer sans plastique) lancée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement dans le cadre du programme "Plages propres", soulignant que le programme de sensibilisation porté par l'ONEE à destination des vacanciers et des enfants des colonies de vacances comprend une opération de collecte des déchets marins par des plongeurs professionnels.

Elle a aussi fait état de l'organisation d'une exposition sur la biodiversité ainsi que diverses autres activités pédagogiques et d'animation sur, entre autres, le recyclage et le tri sélectif et ce, en vue de sensibiliser les gens quant à l'importance de la préservation des océans contre la pollution.

Un message qui semble avoir été bien reçu par les enfants qui ont participé à cette opération, exprimant au micro de la MAP leur joie d'avoir eu l'occasion de prendre part aux activités programmées et surtout d'apprendre beaucoup de choses sur les écosystèmes marins et côtiers.