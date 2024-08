Ile Maurice: Le siège dans l'opposition, la tête au GM

Maintenant, c'est presque officiel, le leader du Parti mauricien socialdémocrate (PMSD), Xavier-Luc Duval, est par son comportement plus proche du gouvernement que de l'opposition, bien qu'il soit toujours assis dans les travées réservées aux parlementaires de la minorité. Le leader des Bleus a immédiatement réagi après la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition. «Arvin Boolell is giving a bad name to PNQs. Motion of censure is Spot On!», a-t-il déclaré à la presse. En effet, cette réaction est survenue quelques heures à peine après qu'il a déposé une motion de censure contre Arvin Boolell (voir plus loin). À 16 heures, peu des députés, des deux côtés du Parlement, étaient au courant que l'ancien leader de l'opposition avait déposé une motion contre son successeur.

D'ailleurs, le langage corporel et les réactions de Xavier-Luc Duval tout au long de la PNQ ont démontré que le pont est définitivement coupé entre lui et le reste de l'opposition. Il a réagi comme l'ont fait des élus de la majorité. À un moment, le ministre Mahen Seeruttun a fait comprendre que la PNQ originale concernait l'Economic Development Board alors qu'Arvin Boolell avait posé une question supplémentaire sur la Financial Services Commission. Xavier-Luc Duval a secoué la tête à cette question. Peu après, Arvin Boolell a fait une longue remarque au lieu de poser une question. «Où est la question ?», a demandé le ministre. Xavier-Luc Duval s'est mis à rire tout comme d'autres députés de la majorité.

Lorsqu'Arvin Boolell a fait ressortir que Jean-Michel Lee Shim détient la majorité des maisons de paris et qu'il est également propriétaire des chevaux et organisateur des courses, le leader du PMSD s'est tourné vers le speaker Adrien Duval. «Where is the question?», a-t-il demandé. Ce geste n'a pas échappé au député du Mouvement militant mauricien, Franco Quirin. «To ti pe bizin asiz lot kote», lui a fait savoir ce dernier. Le leader du PMSD réagissait à chaque question d'Arvin Boolell ; ses remarques étaient souvent inaudibles, mais son langage corporel faisait comprendre qu'il désapprouvait le contenu de ses interpellations. «Kestion lor permi, li pe koz lot zafer», a-t-on entendu une fois.

Par ailleurs, avant même le début des travaux parlementaires, tout démontrait que le PMSD est plus proche des députés du gouvernement. Xavier-Luc Duval et Arvin Boolell n'ont eu aucun échange de civilités. Cependant, Ismaël Rawoo a quitté sa place pour venir saluer le leader du PMSD. Par la suite, Ivan Collendavelloo, présent au Parlement hier, a levé le pouce vers Xavier-Luc Duval en lui montrant le siège du speaker. Le leader des bleus, sachant qu'Ivan Collendavelloo est souffrant, a même délaissé son siège pour aller converser avec le leader du Muvman Liberater. Il a même sollicité le chief whip, Kavi Doolub, pour aider Ivan Collendavelloo. «Kavi ! Kavi !», a-t-il crié. Quand il a regagné sa place, aucun membre de l'opposition présente ne l'a salué