Cameroun: Le projet Emkit de Tjahe Agnes gagne le double prix Poesam 2024 à Douala

Le Jury Bonny Dashako CEO Dashaco Holdings West & Central Africa a donné son verdict sur la phase Nationale Prix Orange de entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient POESAM au siege de Orange Digital Center ODC à Douala, capitale économique du Cameroun. Le projet EMKit a gagné le prix de la categorie general et le special feminin.

L'émotion était à son comble et le suspense se lisait sur le visage des des postulants. Le presidents du jury Dashako a d'ailleurs rassuré à l'ouverture du depouillement « il n'a gagnant ni perdant, l'essentiel est de participer » Pour planter le decor, Depuis 2011, le POESAM récompense les projets innovants de start-up fondés sur les technologies de l'information et de la communication et ayant un impact sociétal positif en Afrique et au Moyen-Orient dans des domaines comme l'éducation, la santé, le e-commerce l'agriculture ou encore répondant aux objectifs de développement durable.

Il s'agit pour orange Cameroun d'encourager l'ecosysteme des Start Up Nationales pour etre competitves à l'internationale. Cette année encore, orange Digital Center s'est deployé pour identifier leur professionnalisme, leur originalité et les projets les plus porteurs. Au total, 250 projets venants de toutes les regions sont tombés sur la table des membres du jury constitué de Directeur generaux des entreprises numeriques, journaliste et cadres de orange Cameroun.

Deux étapes essentielles ont ponctués ce travail. Une phase nationale de collecte de candidatures. Une phase internationale dans laquelle les projets des 3 lauréats de chaque filiale seront évalués par un comité composé de salariés du groupe. 10 finalistes ont été désignés. Aussi, le jury a eu la responsabilité de désigner les 3 lauréats du Grand Prix International du POESAM.

Il s'agit du projet Student's Mark de Ngounou Patrick comme 3e prix, le projet Doigtvert.pro de Olinga Luther comme 2e prix et le projet EMKit qui remporte le premier prix et le prix spacial feminin. Le projet porte sur la création d'une entreprise de production et d'installation des kits de monitoring de la consommation en énergie électrique à usage domestique. Un kit qui contrôle et commande à distance par SMS et par Internet l'alimentation et les consommations en énergie électrique.

Pour éviter la surfacturation, la sous facturation, la fraude... Comme toutes les éditions après les différents prix gagnés les lauréats Poesam sont invités à compétir à l'Etranger. Et, comme l'a souligné Alain Blaise Batongue, Directeur des affaires institutionnelles « la participation des lauréats du Cameroun au prix International Poesam a toujours été de qualité »