Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Aout 2024

Rca : Pacification- La Cpc entrée en rébellion, déclare mettre fin à toutes les hostilités

En Centrafrique, dans un document, daté du 26 juillet2024, qui circule sur les réseaux sociaux depuis ce dimanche 4 août, le général Ali Darassa Mahamat chef d’état-major de la Coalition des patriotes pour le changement (Cpc) déclare mettre fin à toutes les hostilités sur toute l’étendue du territoire centrafricain. La Cpc, mouvement politico-militaire, regroupe plusieurs factions et groupes armés entrés en rébellion contre le gouvernement. Si le document a bien été authentifié, il ne fait pas l’unanimité au sein de la coalition. Dans le maquis ou en exil depuis 2020, certains dirigeants de la Cpc dont le général Ali Darassa Mahamat se disent ouverts à des pourparlers avec le gouvernement centrafricain « afin de ramener la paix et la cohésion sociale » dans le pays. (Source :abangui.com)

Sénégal : JOParis2024 - Le journaliste sénégalais Youssouph Badji observe Paris en vue des Jeux de Dakar 2026

Pendant toute la durée des Jeux olympiques de Paris, Rfivous emmène à la rencontre de journalistes africains de passage en France pour couvrir l’événement. Regroupés dans le cadre du projet Paris 2024 de Cfi (Canal France international), au sein d’une rédaction éphémère, ils sont une quinzaine à produire des articles et sujets à destination de plus de 270 médias africains. Durant 15 jours, vous découvrirez comment ils perçoivent la France et sa capitale à l’heure olympique. Avec ironie, mordant ou étonnement. Dans ce dixième épisode de la série Regards africains sur les Jeux, le journaliste sénégalais Youssouph Badji voit la France comme un exemple pour l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se tiendront à Dakar en 2026. (Source : Rfi)

Nigeria : Attaques terroristes - La Cédéao exprime « sa ferme désapprobation et sa ferme condamnation de toute ingérence étrangère »

Dans un communiqué, la Cédéao s’est prononcée sur les attaques contre les membres des forces de défense et de sécurité maliennes à Tin Zaouatine.« La Cédéao suit avec préoccupation l’évolution de la situation sécuritaire au Mali et condamne fermement les récentes attaques contre les membres des forces de défense et de sécurité maliennes à Tin Zaouatine dans le nord du pays, qui ont fait de nombreuses victimes parmi les forces maliennes. Par la présente, la Commission de la Cédéao présente ses sincères condoléances au Gouvernement et au peuple de la République du Mali, ainsi qu’aux familles des victimes. La Commission de la Cédéao saisit également cette occasion pour exprimer sa ferme désapprobation et sa ferme condamnation de toute ingérence étrangère dans la région pouvant constituer une menace à la paix et à la sécurité en Afrique de l’Ouest, ainsi que de toute tentative visant à entrainer la région dans les affrontements géopolitiques actuels ». (Source : Burkina24)

Burkina Faso : Cadre Sectoriel de Dialogue « Transformations, Industrielles et Artisanales.» - De nombreux acquis déjà engrangés à mi-parcours

La session de la revue à mi-parcours 2024 du cadre sectoriel de dialogue « transformations industrielles et artisanales » a été ouverte ce vendredi 2 août 2024 à Ouagadougou. Il était question d’examiner et de valider les sujets inscrits à l’ordre du jour notamment le rapport sectoriel de performance à mi-parcours 2024 et le plan d’action pour la stabilisation et du développement sectoriel actualisé 2024-2026.En vue d’une meilleure coordination et suivi/évaluation de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement (Pnd), le Cadre Sectoriel de Dialogue « Transformations, Industrielles et Artisanales » (CSD-TIA) a passé en revue le rapport sectoriel de performance à mi-parcours de l’année 2024 ainsi que le projet de Plan d’Actions pour la Stabilisation et le Développement (Pasd) 2024-2026 actualisé.( Source : Burkina24)

Cote d’Ivoire : Journée nationale de l’excellence - Ouattara invite les ivoiriens à un changement de comportement et de mentalité

Dans son discours, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’excellence, le Président de la République, Alassane Ouattara a invité les Ivoiriens à un changement de comportement et de mentalité et à s’approprier des valeurs d’excellence, d’exemplarité, et de redevabilité, indispensables pour accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d’Ivoire.« Les grandes nations modernes se construisent et se développent par le travail. Le travail doit donc demeurer une valeur cardinale qui soutient le développement de notre chère Côte d’Ivoire. Le changement de comportement et de mentalité (…), ainsi que l’appropriation des valeurs d’excellence, d’exemplarité et de redevabilité sont indispensables pour accélérer la transformation économique et sociale de notre nation », a affirmé le Président de la République. (Source : Cicg)

Niger : AN 1 du Cnsp - Plus 1419 milliards de Fcfa mobilisés dont 786 milliards des ressources internes

Au Niger, plus 1419 milliards de Fcfa dont 786 milliards des ressources internes ont été mobilisées en une année, dans le cadre de la gestion des finances publiques, a annoncé le ministère de l’Economie et des finances dans son bilan annuel rendu public le 31 juillet 2024. Le pays a levé de fonds à hauteur de 633 milliards de Fcfa sur le marché financier régional et assuré le paiement de 563,3 milliards de Fcfa au titre du service de la dette publique, est-il détaillé. En outre, 12 milliards de Fcfa de dividendes au profit de l’Etat, liées à sa participation dans le capital de plusieurs sociétés ont été enregistrées auxquelles s’ajoutent la souscription et la libération de la quote-part de l’État dans le capital de 13 sociétés et organismes pour un montant total libéré de 2,296 milliards de Fcfa, est-il rapporté. (Source : anp)

Mali : Convocation de l’ambassadeur ukrainien à Dakar- Un geste d’une grande portée amicale des autorités sénégalaises

L’ambassadeur d’Ukraine à Dakar a été convoqué par le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, dirigé par Mme Yassine Fall. La raison est unique : il s’est rendu coupable d’avoir publié une vidéo de soutien aux terroristes contre les FAMa à la suite d’une embuscade à Tinzawaten. Sans être d’accord avec le Mali dans sa décision de se retirer de la Cédéao, le Sénégal vient de poser un acte diplomatique de solidarité d’une grande portée. (Source : abamako.com)

Gabon : Naufrage - Trois pêcheurs secourus après une semaine à la dérive au large de Port-Gentil

Trois pêcheurs, partis en mer pour une partie de pêche le samedi 27 juillet 2024 à bord de leur pirogue « Likigaï » en direction de la zone d’Apari dans le département de l’Ogooué, ont vécu un cauchemar qui a duré une semaine, renseigne Gabon Review ce lundi 05 août 2024.Les deux amis, durant leur petite détente, ont fait face à une panne de moteur de leur embarcation due à un problème de bougie, à peine 30 minutes après le départ. Pendant sept jours, les trois hommes ont dérivé en mer avant d'être miraculeusement secourus le vendredi 2 août à 9 heures par l'équipage du Dolphins Express, appartenant à la compagnie maritime NGV. (Source : Gabon Review)

Bénin : Festival des masques - Le pays révèle l’influence mondiale du Vodun

Annoncée sous le nom de Festival des arts Vodun, la 1re édition du Festival des masques, qui s’est tenue à Porto-Novo, au Bénin, s’inscrit dans les ambitions touristiques du pays. En plus des manifestations culturelles, un colloque international sur le Vodun a été proposé aux participants. Au Bénin, les autorités ont organisé, du 2 au 4 août, la première édition du Festival des masques. Tenu à Porto-Novo, la capitale du pays, l’événement s’est décliné en manifestations culturelles, concerts et colloques avant d’être ponctué par une grande procession des masques profanes et rituels du Vodun. Cette religion, pratiquée à l’origine par les premières sociétés présentes sur le territoire aujourd’hui occupé par le Bénin, est désormais au cœur des ambitions touristiques du pays. (Source : acotonou.com)

Togo : Sport- Naomi Akakpo se confie sur ses JO 2024 et vise les Jeux de Los Angeles 2028

La sprinteuse togolaise Naomi Akakpo, porte-drapeau du Togo aux Jeux Olympiques de Paris 2024, a partagé ses impressions sur son parcours et ses ambitions futures lors d'un entretien télévisé diffusé sur "France 24" le dimanche 04 août 2024.Akakpo a exprimé sa satisfaction d'avoir atteint son meilleur niveau olympique, bien qu'elle ait également partagé une certaine déception quant à ses performances. « J’étais en capacité de faire mieux, mais comme on le dit en 500 mètres, une petite erreur peut changer le résultat final. Réussir à battre mon record personnel reste néanmoins un plaisir », a-t-elle déclaré. L’athlète a souligné qu’elle était présente pour apprendre, et elle se concentre désormais sur les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. (Source : Rfi)