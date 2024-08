Cote d'Ivoire: Journée nationale de l'excellence 2024 - 78 lauréats célébrés en présence du Président Alassane Ouattara

Pour l'édition 2024 de la Journée nationale de l’excellence, la nation a célébré 78 personnes qui ont fait montre d'un talent exceptionnel ou d'un mérite reconnu et ce, dans leurs domaines d'activité respectifs, contribuant ainsi, de façon remarquable, au développement et au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Rapporte le Cicg.

Ces hommes et ces femmes qui ont reçu chacun leur trophée et la somme de 10 millions de Fcfa, le lundi 05 août 2024 à la salle des Pas Perdus de la Présidence de la République, ont traduit leur reconnaissance au Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, qui les a invités « à poursuivre leurs efforts avec encore plus de rigueur et d’abnégation pour participer activement au développement de notre beau pays ».

Dans le secteur agricole, ajoute la source, Mikanidio Yéo, a eu le prix d’excellence du meilleur producteur individuel de vivriers et des cultures émergentes. Sa production rizicole a été de 385 tonnes en 2023 : « Je cultive annuellement 110 ha de riz et 50 ha de maïs et je compte augmenter la superficie à 200 ha de riz et 85 ha de maïs. Je remercie le Président de la République d’avoir pensé à moi, à mon travail et à l'effort que j'ai fourni. Que Dieu lui donne longue vie ».

Mlle Somlawa Mihia Kassi, à 26 ans, est la plus jeune femme ivoirienne docteure en Technologie de l’information et de la communication spécialisée en Télécommunications. Elle vient de développer un projet innovant qui est la première unité de bande de base virtuelle (vBBU Pool) dans le monde. « Ce prix représente beaucoup de fierté, un honneur pour moi. J’aimerais le dédier à toutes les jeunes filles qui étudient les sciences et leur dire que nous les femmes, sommes aussi capables d’exceller dans les sciences au même titre que les hommes ».

Dans le domaine de la santé, la Côte d’Ivoire peut être fière du Pr Aka Roland N’Guetta, professeur de cardiologique interventionnelle à l'Institut de cardiologie d'Abidjan qui a reçu le Prix d’excellence du meilleur cadre supérieur de santé. « Je suis très heureux et fier de recevoir ce prix. Nous rendons hommage au Chef de l'État Alassane Ouattara pour sa contribution à la promotion de l'excellence. Nous allons poursuivre le développement de la cardiologie interventionnelle en Côte d’Ivoire. J'ai été le premier à développer cette activité en Côte d'Ivoire et un peu en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest », a expliqué cet éminent cardiologue qui a formé quatre autres cardiologues et traité avec succès 6500 cas, atteignant un taux de réussite de 97%. Il a réalisé en 2010 la première angioplastie coronaire d’Afrique de l’Ouest.

L’artiste chorégraphe Nikoko Hermann Yao, titulaire d’un master professionnel en chorégraphie à l’Insaac, est le lauréat du prix d’excellence pour les Arts vivants. Il a remporté plusieurs distinctions dans son domaine et s’illustre comme l’un des danseurs les plus talentueux des dernières années en Côte d’Ivoire : « Pour moi, ce prix est important parce que la chorégraphie est un métier très difficile. Je suis encore plus heureux pour les jeunes danseurs car cela va les galvaniser ».