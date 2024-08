Madagascar: Le pays FMI - La première revue de la FEC prévue fin septembre

La continuité est de mise du côté des relations de Madagascar avec les bailleurs de fonds.

Plus particulièrement pour le Fonds Monétaire International (FMI) qui prépare actuellement la première revue de la Facilité Elargie de Crédit programmée du 30 septembre au 11 octobre prochain.

Importance particulière.

Cette importante échéance a été discutée lors de la première visite de courtoisie effectuée récemment par le nouveau représentant du FMI, Eklou Kodjovi, auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.

Le nouveau programme de la FEC, rappelons-le, a été approuvé en juin dernier par le Conseil d'administration du FMI pour un financement de 337 millions de dollars pour une durée de trois ans. Sans compter les 321 millions de dollars au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité pour Madagascar. Une décision qui a permis un décaissement immédiat équivalent à 36,66 millions de DTS, soit environ 48 millions de dollars au titre de la FEC.

Ce programme soutenu par la FEC est d'une importance particulière pour le pays car elle apportera une aide essentielle pour accroître la résilience économique de Madagascar en ancrant la viabilité budgétaire, en renforçant la gouvernance, en consolidant la stabilité monétaire et financière et en faisant progresser les réformes pour soutenir l'industrialisation et le développement du capital humain.

%

Article IV.

En tout cas, les missionnaires du FMI qui feront le déplacement à Madagascar durant cette mission, auront l'occasion de discuter avec les autorités et les techniciens de la réalisation à mi-parcours d'un certain nombre de repères structurels à réaliser dans le cadre du programme.

Pour ne citer, entre autres, que les questions relatives aux trois dossiers épineux que sont, le carburant, la Jirama et Air Madagascar. On apprend, par ailleurs, que cette première revue de la FEC sera couplée avec la mission de l'article IV du FMI, laquelle est une occasion pour le bailleur de discuter avec les pays membres sur des sujets qu'il choisit tous les deux ans. La dernière consultation au titre de l'article IV a eu lieu en 2022. Pour cette édition 2024, les sujets choisis par le FMI sont d'actualité.

À commencer par l'électricité à Madagascar, notamment la Jirama et les énergies renouvelables. Le riz sera également au centre des discussions ainsi que le rôle de l'éducation dans la croissance économique avec l'UNICEF et enfin de l'impact des chocs climatiques et l'économie en général.

Pays pilote.

Les prochaines semaines seront en tout cas bien remplies pour les relations de Madagascar avec les bailleurs. En effet, comme la Grande Île a été choisie comme pays pilote dans le cadre du nouveau dispositif de collaboration entre le FMI et la Banque mondiale, une première table ronde sur le climat sera organisée par la direction générale adjointe du FMI et la Banque mondiale le 14 octobre prochain.

Sur le plan continental, Madagascar recevra également la prochaine Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50. Cette Assemblée générale réunira les représentants des 31 pays africains membres de l'Africa 50, la plateforme panafricaine spécialisée dans les investissements dans le domaine des infrastructures.

L'événement qui aura lieu le 19 septembre prochain verra la présence effective du président de la Banque Africaine de Développement, Akinwumi Adesina.