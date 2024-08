Madagascar: Festival 321 - Les danseurs locaux s'initient à la choréologie

La 6e édition du Festival 321 se tient depuis hier à la Cité des Cultures Antaninarenina, jusqu'au 10 août. Cette année, le festival propose divers événements et initie les participants à la notion de choréologie.

La sixième édition du Festival 321 se déroule actuellement jusqu'au 10 août, avec le thème "Art vivant et numérique", et a pour ambition d'introduire la choréologie dans le monde chorégraphique malgache. Lancé hier à la Cité des Cultures Antaninarenina, l'événement rassemble soixante-trois participants venus de différentes régions et écoles de danse, pour une série d'ateliers et de formations jusqu'au vendredi. Le festival clôturera ce samedi avec un grand spectacle.

"La spécificité de cette année réside dans l'introduction de la choréologie, un concept qui apporte un nouveau regard et une dimension scientifique à l'art chorégraphique à Madagascar", explique Ariry Andriamoratsiresy, fondateur de la Compagnie Rary et organisateur du festival. Lors d'une rencontre avec la presse, il a souligné que le milieu chorégraphique malgache utilise la photographie et la vidéo pour explorer et archiver les créations artistiques.

"En observant les spectacles des danseurs locaux, j'ai ressenti la responsabilité de transmettre mes connaissances. Pendant ce festival, je partage aux participants les étapes de création de mouvements et de chorégraphies, tout en leur montrant comment structurer une chorégraphie de manière cohérente", partage Rija Rakotoarimanana de la compagnie Jarim's.

Partage enrichissant

Le chorégraphe Njara Rasamy, également intervenant, offre quant à lui, une immersion dans l'histoire et la théorie chorégraphique, en se concentrant sur la prise de notes, les bases de la chorégraphie, et leur évolution. Les autres activités se poursuivront demain et jeudi au studio Trano Tandroka à Behoririka, où auront lieu les répétitions du spectacle de samedi.

Parallèlement, Tahala Rarihasina à Analakely accueillera des ateliers de danse contemporaine et de danse malgache. Une conférence-atelier sur la "Choréologie Rary" est prévue jeudi et vendredi à la Cité des Cultures Antaninarenina, accompagnée d'une exposition d'archives photographiques et chorégraphiques, ainsi que de projections de créations chorégraphiques. "Le Festival 321 est une plateforme bisannuelle de rencontres chorégraphiques.

Depuis sa création, de nombreux jeunes artistes et chorégraphes y trouvent leur propre voie artistique, ce projet étant conçu pour permettre aux danseurs aspirants de concrétiser leur rêve de devenir des chorégraphes confirmés", rappelle l'organisateur.