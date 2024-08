Madagascar: Sidonie Fiadanantsoa - « J'améliorerai au moins mon record personnel »

La hurdleuse Sidonie Fiadanantsoa sera la sixième athlète malgache en lice aux J.O de Paris. La triple médaillée d'or aux Jeux des Iles 2023, sera au starting-block du premier tour du 100m haies, ce jour.

Quel est votre objectif principal pour vos premiers Jeux Olympiques ?

Je ferai tout pour battre, d'abord, mon record personnel, de faire mieux que ce que j'ai pu faire auparavant. Tout cela pour montrer à tous que j'ai vraiment fait des efforts en tant qu'athlète. Mon meilleur temps est de 12"85 effectué lors du dernier championnat d'Afrique à l'issue duquel j'ai fini troisième et 37e au ranking mondial.

Vous évoluez à l'étranger, comment s'est déroulée votre préparation ?

J'ai lancé ma préparation au Centre international d'athlétisme de Dakar au Sénégal. J'ai été invitée par des clubs en France pour participer à des compétitions et meetings, depuis le 27 avril. J'ai bénéficié aussi d'un stage de deux semaines au stade d'Epinal dans les Vosges, avant les J.O, pris en charge par le ministère.

Comment trouvez-vous votre préparation à Paris, du 24 juillet au 7 août ?

Je trouve ma préparation très efficace. J'essaie de bien gérer les aliments, la récupération et le sommeil. J'essaie de ne plus me préoccuper d'autres choses. Je me concentre sur la compétition, me focalise sur comment obtenir un meilleur résultat, le mieux que je puisse donner à ces J.O. L'objectif n'est pas forcément de remporter la médaille, mais on ne sait jamais. Mon objectif est de battre, d'améliorer au moins mon record personnel, c'est très important.

Avez-vous des remarques à faire sur l'ambiance au Village des jeux ou dans les sites de compétition ?

C'est vraiment magnifique, avec nos compatriotes et aussi les étrangers. C'est une occasion de rencontrer des stars. Tout le monde s'entend bien, malgré nos cultures différentes. Je profite et j'optimise chaque occasion pour observer l'entrainement des autres athlètes, le comportement des athlètes de haut niveau, comment ils se préparent et gèrent la compétition dans un tel grand événement sportif.