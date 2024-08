Sénégal: Khady Diène Gaye compte sur les jeunes pour 'un engagement plus accru' au service de leur pays

Ndiédieng — La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a indiqué, dimanche à Kaolack, vouloir mettre à profit la disponibilité des jeunes durant les grandes vacances scolaires pour un engagement plus accru au service de leur pays, à travers l'organisation de journées locales de reboisement.

"Pendant les grandes vacances scolaires, notre département veut saisir ces moments de disponibilité des jeunes et de leurs groupements culturels et sportifs pour un engagement plus accru au service du pays avec l'organisation de journées locales de reboisement", a indiqué Mme Gaye.

Selon elle, c'est dans cette optique qu'il faudrait comprendre l'invite faite aux associations et mouvements de jeunesse pour le reboisement du pays à travers une lettre circulaire en date du 2 juillet 2024.

La ministre a pris part à Ndiédieng, dans la région de Kaolack (centre) à la célébration de la journée nationale de l'arbre, en présence du gouverneur de région, Ousmane Kane, des chefs de service régionaux, entre autres personnalités politiques, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses.

"Cette démarche s'inscrit dans la nouvelle vision des plus hautes autorités de notre pays qui ont demandé à chaque ministre du gouvernement de célébrer cette journée nationale de l'arbre avec les populations de l'intérieur du pays", a souligné Khady Diène Gaye.

La ministre a salué l'engagement des jeunes qui ont commencé à répondre "favorablement" à cet appel à travers leur "grande mobilisation" dans le cadre des vacances agricoles. Elle a souligné que les journées nationales de reboisement ont toujours été des moments de sensibilisation des jeunes à l'éducation environnementale et toutes les questions liées à la préservation de l'écosystème.

Khady Diène Gaye a engagé la jeunesse sur ce "vaste chantier" de reboisement des villes sénégalaises, qui met l'accent sur l'arboriculture.

"Cette activité, au-delà de son caractère nutritif, constitue également une véritable niche d'emplois décents pour notre jeunesse. Et vous vous en rendrez compte certainement dans un délai à court terme", a-t-elle fait valoir. Elle explique que le choix du manguier comme arbre parrain "n'est pas fortuit".

"Le manguier, c'est un arbre fruitier dont le développement est non seulement propice dans notre environnement, mais les avantages économiques qui pourraient être tirés de la filière mangue ne sont plus à démontrer", a déclaré la ministre.

Elle a tenu à rappeler aux jeunes du Sénégal que "planter un arbre ne saurait être un acte ponctuel et définitif". Dès lors, "il faut éviter de planter un arbre et le livrer très tôt à la nature. Il faut veiller à bien le protéger et à l'entretenir", a dit Khady Diène Gaye.

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a remercié les agents du service des eaux et forêts pour leur sens élevé du devoir dans leur "noble et exaltante mission" de préservation des forêts parfois, même au péril de leur vie.

"Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique" est le thème de la présente édition de la journée nationale de l'arbre dont le manguier est l'arbre parrain.