Burkina Faso: Conseil constitutionnel - 64e anniversaire de l'indépendance : « Les sages » marquent l'évènement par une montée des couleurs

Le Conseil constitutionnel a commémoré le 64e anniversaire de l'indépendance du Burkina par une montée des couleurs, le lundi 5 août 2024, à Ouagadougou.

Le 5 août 2024 marque le 64e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Pour marquer l'évènement, le Conseil constitutionnel (CC) a organisé, ce jour, une cérémonie de montée des couleurs nationales au sein de l'institution. En choeur, le personnel du CC a chanté l'hymne national.

Le président du CC, Barthélémy Kéré a remercié le personnel de l'institution, y compris la sécurité en ce jour d'indépendance pour avoir marqué de leur présence à cette montée des couleurs. « Le CC a pensé que ce jour férié est au contraire une occasion solennelle pour monter le drapeau du pays avec l'ensemble des membres du personnel », a indiqué le président du CC. M. Kéré a fait savoir que l'intérim de sa fonction sera assuré par François Xavier Conseibo. Ce dernier aura la charge de piloter l'institution avec le concours de l'ensemble des membres compte tenu des congés du mois d'août.

Il a exhorté tout le personnel à travailler en étroite collaboration avec le président par intérim. François Xavier Conseibo, lui, a convié le personnel à avoir une pensée particulière pour les prédécesseurs qui ont mené la lutte et qui ne sont plus de ce monde. « Cette journée est particulière pour le CC, quoique nous soyons en vacances judiciaires pour certains, nous avons pensé que le 5 août est une date mémorable pour tous les Burkinabè. C'est dans cette optique que nous ne pouvions pas l'écarter sous le prétexte d'un jour férié », a-t-il fait remarquer. Il a relevé que tout le personnel a été invité à se présenter en cette matinée, pour hisser haut les couleurs du pays.

M. Conseibo a imploré les filles et fils de la patrie à se concentrer sur l'essentiel, à savoir, contribuer avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) a véritablement affirmé la souveraineté sur l'ensemble du territoire. « Au FDS, j'adresse un message d'encouragement et de soutien indéfectible », a martelé, le président par intérim CC.

Le doyen du CC, Larba Yarga, a déclaré que le fait de sacrifier à la tradition, en ce jour férié, par la monté des couleurs, est une haute marque de considération du drapeau.

Il a rappelé que le Burkina Faso, mais surtout le drapeau représente l'identité, la référence culturelle de notre territoire. « De ce point de vue, le déplacement du personnel en ce jour historique de notre liberté pour la montée des couleurs, représente un signe très fort », a insisté M. Yarga. Aux Burkinabè, il a demandé une confiance en soi, une culture de la solidarité pour relever les défis du moment.

« Je pense que nous sommes sur la bonne voie et dans les années à venir en principe, nous devrons montrer que nous venons de très loin et que nous avons pu faire face à la situation sécuritaire et amorcé un période de développement du pays », a affirmé, Larba Yarga.