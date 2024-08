Madagascar: Musique - Ambondrona donne rendez-vous au Coliseum

Le groupe pop-rock Ambondrona, actuellement en phase de planification pour son prochain spectacle, promet une rencontre mémorable aux Tananariviens le 29 septembre au Coliseum

Antsonjombe. Après une tournée nationale et européenne réussie au premier semestre, ce concert marque le début de ses performances pour la seconde moitié de l'année. "Nous venons juste de lancer la communication pour cette date en annonçant seulement la date. Nous sommes à J-52 et en pleine phase de planification du programme, suivie de la préparation artistique et des répétitions après", explique Beranto lors d'un appel téléphonique.

Le groupe assure à ses fans une ambiance chaleureuse, similaire à celle de son concert au CCI Ivato en février dernier, qui avait attiré une grande foule malgré son accès réservé aux VIP. Ambondrona a récemment rencontré ses fans dans plusieurs villes du pays telles qu'Antsirabe, Miarinarivo, Ambatondrazaka, Moramanga, Fianarantsoa, Ambatolampy et Imerin-

tsiatosika. Sa tournée l'a également conduit en Europe, notamment au Festival Tsika Jiaby et en Allemagne. Malgré une seule annonce sur Facebook concernant son prochain spectacle, la publication a déjà enregistré plus de quatre mille deux cents commentaires, témoignant de l'enthousiasme et de l'attente fébrile de ses fans à cette grande rencontre. "Le programme après ce spectacle sera annoncé ultérieurement", conclut Beranto, laissant présager de nouvelles surprises pour les fans d'Ambondrona.