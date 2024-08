Burkina Faso: Examens scolaires session 2024 - Les taux de succès en hausse

Le Ministre de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a fait le bilan des examens scolaires session 2024. C'était au cours d'une conférence de presse tenue, le vendredi 02 Aout 2024, à Ouagadougou.

Le taux de succès de la session 2024 du Certificat d'études primaires (CEP) est de 82,16% avec une amélioration de 10,86 points par rapport à 2023. Le brevet d'étude du premier cycle affiche un taux de réussite de 47,19% à la session 2024 soit une hausse de 8,92 points par rapport à l'année précédente. Le bilan partiel du baccalauréat en attendant les résultats de la session de remplacement en septembre donne un taux de succès de 52,61 % au baccalauréat contre 39,34 % en 2023.

Le taux national de succès du Brevet d'études professionnelles (BEP) et du Certificat

d'aptitude professionnelle (CAP) est de 68,73% contre un taux de 75,57% en 2023. Toutes ces informations ont été livrées par le ministre de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales Jacques Sosthène Dingara lors d'une conférence de presse, le vendredi 2 aout 2024.

« Ces résultats, obtenus dans un contexte sécuritaire très difficile, sont certes réconfortants mais demeurent insuffisants au regard des ambitions que nous nourrissons pour le système éducatif burkinabè », a commenté le ministre. Pour ce qui concerne le bilan financier, Jacques Sosthène Dingara a révélé qu'à la date du 31 juillet 2024, le montant total engagé est de de 21 milliards 814 millions 212 mille 178 FCFA, soit 7 milliards 9millions 860 mille 869 FCFA pour le CEP, 7 milliards 640 millions 858 mille 536 FCFA pour le BEPC et 7 milliards 163 millions 492 mille 773 FCFA pour le Baccalauréat.

%

Le ministre Dingara a également porté à la connaissance des journalistes que plusieurs cas de fraudes ont été détectés lors du déroulement des épreuves de la session 2024 des examens. « Ils vont des échanges de brouillons entre candidats à l'utilisation de téléphones portables en passant par la consultation de documents physiques et de dispositifs techniques non auto-risés. Certains candidats-fraudeurs ont déjà été jugés et condamnés », a-t-il détaillé. Selon le ministre, les candidats fautifs à l'examen du Baccalauréat vont bientôt comparaitre devant le conseil de discipline.

Le ministre en charge de l'enseignement de bases a fait une mention spéciale aux Forces de défense et de sécurité y compris l'armée de l'air pour leur inestimable contribution qui a permis à l'ensemble des acteurs de prendre part aux différents examens et concours scolaires dans la quiétude. Au nombre des difficultés rencontrées lors de la session 2024 des examens scolaires, Jacques Sosthène a mentionné celles liées au retard constaté dans la délivrance des convocations des acteurs (notamment à l'examen du BEPC, dans la région du Centre et celles liées à l'opérationnalisation du Système intégré de gestion des examens et concours (SIGEC), entre autres. En matière de perspectives, il a annoncé la mise à la disposition des présidents de centres ou jury, les listes des acteurs un mois avant le début des examens ainsi que la stabilisation de la base de données de SIGEC, 2 mois avant le début des examens et mettre à la disposition des CEB, des directions régionales et provinciales, etc.