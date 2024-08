Somalie: Une population traumatisée après une violente attaque sur la plage de Mogadiscio

Mogadiscio et l'ensemble de la Somalie ont été durement frappés par l'acte terroriste tragique de vendredi dernier, le 2 août, lorsque des membres d'Al-Shabaab ont attaqué un hôtel de plage, faisant 40 morts et 140 blessés.

La population est traumatisée par le massacre d'innocents qui se promenaient au bord de la mer dans l'un des quartiers les plus sûrs de la ville.

Selon une source locale autorisée, des centaines de personnes sont descendues dans les rues dimanche 4 août pour appeler à la fin du mouvement terroriste. L'État somalien réagit durement en procédant à des arrestations et en menant des enquêtes pour vérifier les éventuelles complicités à l'origine de ce terrible attentat.

"Pour atteindre l'hôtel avec une ceinture d'explosifs et des armes, les terroristes d'Al-Shabaab ont franchi plusieurs points de contrôle. Le kamikaze s'est fait exploser près de l'hôtel Sea View. Les autorités de sécurité somaliennes sont en train de passer au crible tous les éléments possibles pour cibler les réseaux qui ont permis aux terroristes d'entrer dans une zone 'sûre'", poursuit la source qui, pour des raisons de sécurité, conserve l'anonymat.

La plage du Lido à Mogadiscio est un lieu où de nombreuses personnes appartenant aux classes supérieures de la ville se rendent pour passer leurs loisirs, et des réunions internationales sont également organisées dans l'hôtel concerné. Un endroit très agréable à vivre dans la ville, c'est du moins ce que l'on a pu constater.

"Au cours des quatre dernières années, trois attentats terroristes ont été perpétrés dans la région, mais celui du vendredi 2 août, tant par le nombre de morts et de blessés que par la planification, a été le plus grave. Il semble qu'Al-Shabaab ait voulu montrer clairement qu'il peut frapper fort n'importe où, même dans les zones les plus protégées, et que la terreur peut encore régner ou menacer la vie normale et le rétablissement dans ce pays tourmenté de la Corne de l'Afrique".

"Al-Shabaab recrute de très jeunes Somaliens, également attirés par un salaire environ dix fois supérieur à celui d'un travailleur ordinaire et, grâce à la diffusion et au commerce de drogues synthétiques, transforme l'organisation en une sorte de narcoterrorisme. Les méthodes utilisées sont souvent similaires à celles des organisations mafieuses : dans les zones agricoles, Al-Shabaab perçoit des pots-de-vin ou une partie de la récolte, contrôle l'eau et s'en prend également à de nombreux commerçants".

"Ils se comportent comme des mafiosi, pour qui la vie n'a pas de valeur. Souvent, ils n'ont pas de plan stratégique pour leurs actions, mais sont liés par des pots-de-vin, des extorsions et des signaux pour affirmer qu'ils dirigent, qu'avec de l'argent ils peuvent corrompre à plusieurs niveaux et que si vous n'acceptez pas leurs règles, vous le payez de votre vie, même s'il s'agit d'innocents.

Je connais bien l'hôtel", ajoute la source, "nous y allons souvent : pour nous, c'est une zone de loisirs et de sécurité, et l'attaque rend la vie en ville encore plus incertaine". Après le COVID, de nombreuses organisations humanitaires ont abandonné la zone et beaucoup de jeunes ne vont plus à l'école. La pauvreté, le manque d'assistance et la drogue de plus en plus répandue chez les jeunes facilitent le recrutement des terroristes. Ces actions graves sont principalement dirigées contre la population, car elle continue à entretenir la terreur des terroristes. L'hôtel n'est qu'à quelques minutes du centre, où les gens passent leurs week-ends : il y a une plage pour les femmes, une vie "normale", aussi normale et sûre que peut l'être la ville. Un terroriste s'est fait exploser, les autres sont entrés avec des fusils d'assaut, massacrant ceux qu'ils rencontraient".

Selon l'agence Fides, "la réaction des forces de sécurité a permis d'éviter un massacre encore plus grave. De nombreuses personnes vivent dans une situation économique délicate qui s'est aggravée au fil des ans. La communauté internationale n'a pas été en mesure de faire croître l'économie en raison de l'instabilité sur le terrain. Al-Shabaab est une véritable mafia et une organisation narcoterroriste qui exploite la pauvreté et la fragilité de la situation en inondant la région de drogues synthétiques qui attirent de plus en plus de jeunes".

Une autre source autorisée a parlé de la lourde réaction du peuple et de l'État à cette énième attaque grave : les visages des jeunes abattus circulent sur les réseaux sociaux somaliens et les scènes horribles du massacre sur la plage incitent la population à se rebeller.

Mogadiscio s'est beaucoup développée ces dernières années. L'espoir de notre source sur le terrain est que du sang innocent des nombreuses jeunes victimes naisse une nouvelle grande réponse contre les terroristes d'Al-Shabaab, menant de plus en plus la Somalie sur la voie de la paix et du développement.