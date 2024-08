Tunisie: FTF/En attendant la désignation d'un Comité de normalisation provisoire - Blocage à tous les niveaux...

Tant que la Fifa ne désigne pas son comité de normalisation, la gestion des affaires courantes de la FTF restera bloquée, à commencer par le championnat dont le coup d'envoi n'aura pas lieu le 17 de ce mois.

C'est une situation qu'on aurait sans doute pu, voire, dû éviter, si les élections avaient été tenues, surtout celles qui devaient avoir lieu le 11 mai. Des listes qui ont été rejetées pour vice de forme outre le jeu macabre de recours des candidats les uns contre les autres. A ce jeu, tout le monde a perdu et les listes candidates ont été toutes rejetées, ce qui a annulé dans un premier temps les élections du 9 mars puis celles du 11 mai.

L'annulation de ces élections a poussé la Fifa à prolonger le mandat du bureau fédéral sortant, conduit par le président intérimaire Wassef à deux reprises : une première fois jusqu'à la tenue des élections du 11 mai et une deuxième fois après leur annulation jusqu'au 15 juillet.

Wassef Jelaiel et son bureau auraient pu être prolongés pour une autre période de six mois, le temps de mettre à jour le code électoral de la FTF, mais ce que n'a pas compris le président de la FTF par intérim, c'est que la mission d'un bureau fédéral prolongé se limite à la gestion des affaires courantes.

Or, le bureau fédéral sortant a dépassé de loin ses prérogatives en optant pour une nouvelle formule de championnat qui est passé à 16 équipes outre la nomination de Faouzi Benzarti et son adjoint Mehdi Nafti à la tête de la sélection avec les pleins pouvoirs, alors que ce staff devait être désigné pour gérer les deux prochains matches de l'équipe de Tunisie dans le cadre de la fenêtre Fifa du mois de septembre, successivement contre le Madagascar et la Gambie pour le compte des 1ère et 2e journées des éliminatoires de la CAN 2025.

Tout pourrait tomber à l'eau !

Toutes les décisions prises par le bureau fédéral sortant de Wassef Jelaiel pourraient être annulées par le Comité de normalisation provisoire décrété par la Fifa et dont on attend la nomination, à commencer par la désignation de Faouzi Benzarti et Mehdi Nafti, mais aussi le calendrier du championnat pour la prochaine saison et même sa formule à 16 équipes.

D'ores et déjà, le délai de deux semaines minimum, exigé par les règlements pour la tenue du tirage au sort du calendrier, est dépassé. De surcroît, le coup d'envoi de la Ligue 1 n'aura pas lieu le 17 de ce mois. Bref, c'est le flou total à cause d'un blocage à tous les niveaux qui persistera jusqu'à la désignation du Comité de normalisation provisoire. Un comité dont le mandat pourra aller de six mois à un an. Une période durant laquelle ledit comité sera appelé à gérer les affaires courantes, à savoir le déroulement des compétitions, la nomination d'un staff technique national intérimaire, sans oublier les sélections nationales jeunes. C'est cela gérer les affaires courantes.

Cela dit, même la nomination de Slim Ben Achour à la tête de la sélection U20 est elle aussi controversée. Il faut attendre la désignation du Comité provisoire par la Fifa pour y voir clair. Il est temps quand même..