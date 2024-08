Tunisie: Médenine - Une unité de médecines privées

Kamel Madouri, ministre des Affaires sociales, a donné le coup d'envoi de la création d'une unité de médecines privées pour éviter aux citoyens de Médenine et Tataouine le déplacement à Sfax pour se procurer des médicaments.

Le gouvernorat de Médenine comporte neuf délégations dont Djerba et Zarzis, villes touristiques par excellence. Ajoutons à cela une longue frontière terrestre avec la Libye et trois postes frontaliers : aérien (aéroport Djerba-Zarzis), maritime (port commercial de Zarzis) et terrestre (Ras Jedir). En dépit de cela, ce gouvernorat est dépourvu de premier délégué depuis un bon bout de temps déjà.

Mais lorsqu'on veut on peut, dit l'adage. C'est la raison pour laquelle M. Saïd Benzaïd, le gouverneur qui ne connaît pas de répit, parvient à réussir convenablement la gestion de toute sa mission avec le soutien du secrétaire général et d'autres collaborateurs.

Nombreux sont les ministres à l'instar de ceux du Tourisme, l'Intérieur, la Famille, l'Enfance et les Personnes âgées, le Commerce et le Développement des exportations, l'Industrie, les Mines et l'Energie, l'Environnement.. qui ont rendu visite à la région et n'ont pas caché leur satisfaction pour ce qu'ils ont constaté.

Même chose pour les ambassadeurs, les hauts responsables et les délégations étrangères. Vendredi 2 août, c'était au tour de Kamel Madouri, ministre des Affaires sociales, de visiter le gouvernorat et de donner le coup d'envoi pour la création d'une unité de médecines privées pour éviter aux citoyens de Médenine et Tataouine le déplacement à Sfax pour se procurer des médicaments.

%

Et si réussite il y a, il n'y a pas de miracle parce qu'avant chaque occasion, le gouverneur réunit à l'avance les parties concernées pour se préparer et être prêt le jour J. C'est ce qu'il a effectué durant la période des examens nationaux, la saison estivale, la réalité et les perspectives du travail de développement dans les différentes délégations, dernièrement la saison sportive et bientôt la rentrée scolaire.