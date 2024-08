Sénégal: Déclaration sur la situation socio-économique - Bougane recadre le premier ministre

Le leader du Mouvement Gueum Sa Bopp a réagi à la déclaration du premier ministre, samedi dernier sur la situation socio-économique du pays. En effet, le samedi dernier en marge de la journée de l'arbre, Ousmane Sonko a soutenu « Aujourd'hui, nous avons trouvé un Etat en ruine et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir». Une déclaration aux yeux de Bougane Gueye Dani, est loin de la réalité.

Selon le président de Gueum Sa Bopp, « Comment Sonko peut-il déclarer avoir hérité d'un Sénégal en ruines alors que les indicateurs économiques montrent une réalité tout autre ? » Bougane Gueye Dani, prenant le contrepied du premier ministre soutient que « Le FMI, dans ses rapports récents, parle de surfinancement et de surliquidités pour notre pays », a-t-il rappelé. Selon lui, « L'inflation, bien que présente, reste contrôlée à 3,1 %, ce qui est nettement inférieur à de nombreux autres pays en développement. De plus, les prévisions de croissance pour 2024 s'élèvent à 7,1 %, ce qui démontre une économie en expansion et dynamique. »

D'ailleurs, rappelle encore M. Gueye, « En 2023, le Sénégal s'est même hissé parmi les 10 pays au monde ayant attiré le plus d'IDE (investissements directs étrangers). Ces investissements sont un signe clair de confiance de la communauté internationale dans notre économie et notre stabilité politique. Comment peut-on alors prétendre que notre pays est en ruines quand les faits montrent une trajectoire de croissance et de développement ? »

Et de conclure, « Il est essentiel de baser notre jugement sur des données vérifiées et des analyses objectives plutôt que sur des déclarations démagogiques. La vérité, c'est que le Sénégal progresse, et nous devons reconnaître et soutenir ces avancées », a-t-il indiqué.