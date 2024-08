Tunisie: CA / Un joueur marque déjà les esprits - Khadhraoui monte en puissance

Au rayon des satisfactions, la bonne forme actuelle affichée par l'ex-attaquant bardolais incite à l'optimisme.

A Tabarka, le CA s'est donc offert une victoire de prestige le week-end dernier contre le CSS (5-0) avec trois buts, oeuvres des recrues, Zemzemi et Khadhraoui (auteur d'un doublé), ainsi que deux autres réalisations, signés Ghaith et Makrem Sghaier. Sur ce, lors de ce test aux enseignements multiples, Bettoni a opéré une large revue d'effectif au niveau de tous les compartiments du jeu. Outre Maghzaoui qui a pris la place de Moez Hassen en seconde période, Hamza en Abda a débuté le match puis a cédé son poste à Rami Bedoui.

Idem pour Yassine Bouabid qui fut remplacé par Makrem Sghaier, alors que Zaâlouni a débuté puis Ghrissi a été aligné. Le staff technique a pu aussi tester le transfuge camerounais de la réserve de Pau, Tene Willes Didof, ensuite sorti au profit de Mohamed Amine Ajmi. Plus haut aussi, si Ghaith Sghaier a débuté, Yahia Mtiri a ensuite été lancé, alors que, devant, Hamza Khadhraoui a marqué les esprits lors de ce match avec un doublé, puis a laissé le champ libre à Bilel Ait Malek. Enfin, Srarfi et Hamdi Laabidi ont montré la voie aux avant-postes avant de céder leurs places à Arfaoui et Eduwo.

Un rendement tranchant

Le CSS a donc peiné en amical face à des Clubistes très affûtés. Reste maintenant au CA de peaufiner davantage ses automatismes dans la construction du jeu et l'équipe aura fière allure en prévision de la rentrée. En l'absence d'Adem Garreb face au CSS (l'attaquant étant légèrement blessé), le CA a su mettre à profit son opportunisme offensif, débordant souvent un adversaire manquant de sérénité dans sa relance, approximatif en défense et globalement encore loin de son meilleur niveau. Et au rayon des satisfactions clubistes, la bonne forme actuelle affichée par l'attaquant Hamza Khadhraoui incite à l'optimisme. D'emblée donc, l'ex-Bardolais marque son territoire et montre que la concurrence en attaque ne lui fait pas peur.

Sans surnager, le CA a donc vaincu et convaincu pour cette sortie face à un cador de la L1. En clair, le CA a livré une belle partie qui s'est convertie en victoire. Avec un Ghaith Sghaier à son avantage, une attaque affûtée et une défense prête sur le plan physique, le CA s'est aussi distingué par son aptitude à presser haut. Le stage de Tabarka, un endroit paradisiaque, a été propice à Bettoni pour faire un second tri. Et c'est Arfaoui, Ajimi et Omri qui ne lui ont pas plu. Ceci au moment où les dirigeants s'activent pour réaliser quelques autres trois opérations pour renforcer l'équipe selon les exigences de Bettoni.