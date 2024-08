Tunisie: Ce soir et demain, «Cinderella on Ice» au festival international de Carthage - Une belle féerie glacée en vue

L'amphithéâtre de Carthage s'apprête à vivre un moment de grâce hors du commun. Ce soir et demain, au programme un spectacle qui promet de transformer les ruines millénaires en un royaume de glace et de merveilles : «Cindrella», un cirque sur glace qui allie prouesses techniques et magie du conte.

Ce soir et demain, la chaleur estivale cèdera la place à la fraîcheur d'une piste gelée, où des artistes de renommée internationale glisseront avec une grâce aérienne. C'est le pari audacieux que relève ce spectacle unique, fusionnant l'art du patinage avec l'univers enchanteur des contes de fées. Pendant près de deux heures, petits et grands seront transportés dans un monde où la réalité se fond dans le rêve. Les patineurs, véritables princes et princesses de la glace, enchaîneront les figures acrobatiques.

Les mouvements fluides dessineront dans l'air des arabesques éphémères, tandis que leurs costumes scintillants capteront la lumière des projecteurs, créant un ballet de couleurs féeriques. Mais «Cindrella» ne se contente pas de nous éblouir par la technique. Le spectacle tisse une narration captivante, revisitant les contes classiques avec une touche de modernité. Les spectateurs suivront les aventures de personnages familiers, réinventés par la magie du patinage artistique et des prouesses aériennes. L'une des forces de ce spectacle réside dans sa capacité à séduire toutes les générations.

Si les enfants seront sans doute émerveillés par la féerie visuelle et l'aspect conte de fées, les adultes apprécieront la virtuosité technique des artistes et la sophistication de la mise en scène. C'est un véritable moment de partage familial qui s'annonce, où chacun trouvera de quoi s'émerveiller. La présence de stars internationales du patinage ajoute une dimension prestigieuse à l'événement. Ces athlètes de haut niveau, habitués aux compétitions les plus exigeantes, nous promettent un spectacle hors-pair.

Leurs sauts vertigineux et leurs pirouettes époustouflantes promettent de laisser le public sans voix. Dans le cadre majestueux du Festival international de Carthage, «Cindrella» prend une dimension particulière. Le contraste entre la chaleur de l'été tunisien et la fraîcheur de la glace, entre les vestiges antiques et la modernité du spectacle, créera sans nul doute une atmosphère unique et mémorable.

Pour deux soirées donc, Carthage se transformera en un royaume de conte de fées, offrant aux spectateurs des souvenirs qui, à n'en pas douter, resteront gravés dans leur mémoire.