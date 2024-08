Il a souligné que ces poches de contre-révolutionnaires n'hésitent pas à commettre tous les crimes parce qu'elles sentent le danger et voient leur fin proche à travers une élection libre où le peuple exprimera sa volonté.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé hier, lundi 5 août, au Palais de Carthage, la réunion du Conseil de sécurité nationale.

Le Chef de l'Etat a recommandé, lors de cette réunion, de faire preuve d'une plus grande vigilance et de promptitude, surtout dans cette phase que connaît la Tunisie et au cours de laquelle plusieurs phénomènes contre nature sont survenus, tels que les coupures continues d'eau et d'électricité dans plusieurs régions de la République depuis des semaines et que les enquêtes ont établi qu'elles ne sont pas dues à des pannes techniques mais qu'il s'agit bel et bien d'actes de sabotage délibérés et qu'un certain nombre de ceux qui les ont commis ont été interpellés. Le Président de la République a aussi évoqué dans le même sillage de ces manoeuvres la hausse inacceptable des prix, le retrait brutal d'un certain nombre de produits alimentaires des marchés ou encore le déversement d'eaux usées dans la mer, comme cela s'est produit avant-hier à Sousse.

Le Président de la République a expliqué que les forces contre-révolutionnaires agissent contre le peuple tunisien et son mouvement de libération nationale, à travers des mercenaires, et tentent d'envenimer la situation par tous les moyens.

Le Président de la République a souligné la nécessité d'appliquer la loi contre toute personne cherchant à perturber le fonctionnement normal de l'État ou à porter atteinte à la sécurité publique. Il a également appelé à un meilleur contrôle des frontières, saluant les efforts déployés par l'armée et les forces de sécurité pour lutter contre la migration irrégulière, la contrebande, le terrorisme, la diffusion et la consommation de drogues et la cybercriminalité.

Sur un autre plan, le Président de la République a évoqué la nécessité pour les missions diplomatiques à l'étranger d'intensifier leurs efforts dans tous les domaines, notamment pour clarifier la position de la Tunisie et signifier son rejet de principe de toute ingérence dans les affaires intérieures du peuple tunisien souverain qui est le seul dépositaire du droit de vote pour choisir, soulignant à cet effet qu'aucune autre partie n'a le droit d'interférer dans le choix du peuple tunisien à l'autodétermination.

Le Président de la République a également appelé à redoubler d'effort pour accompagner les Tunisiens à l'étranger et faciliter leur accès aux services dans les meilleures conditions.