Maroc: Le pays et la Finlande déterminés à renforcer leurs relations bilatérales

Helsinki — Le Maroc et la Finlande ont souligné que leurs relations bilatérales sont excellentes et bénéfiques pour les deux pays, réaffirmant leur volonté partagée de les renforcer et de les élargir.

Lors d'une rencontre, mardi à Helsinki, entre la ministre des Affaires étrangères de la République de Finlande, Mme Elina Valtonen et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, qui effectue une visite de travail en Finlande, les deux parties ont exprimé leur forte détermination à renforcer les relations économiques et commerciales entre leurs pays pour atteindre leur plein potentiel.

Les deux ministres ont aussi convenu d'élargir leurs consultations politiques annuelles pour inclure les aspects économiques et commerciaux. Pour ce faire, l'organisation d'un forum d'affaires en 2025 sera planifiée afin de favoriser la coopération entre les acteurs économiques des deux pays, indique-t-on dans un communiqué conjoint publié à l'issue de cette rencontre.

Plusieurs secteurs clés offrant des avantages comparatifs ont été identifiés dont la digitalisation, notamment en matière de cybersécurité et de déploiement de réseaux 5G sécurisés, qui a été définie comme une priorité.

Les deux pays ont souligné l'importance des réseaux protégés pour la sécurité nationale et comme facteur décisif pour les investissements dans une économie numérique basée sur la confiance.

Les deux ministres ont aussi rappelé le cadre important régissant leurs relations bilatérales, y compris les deux mémorandums d'entente signés entre la Finlande et le Maroc dans les domaines des énergies renouvelables et de la gestion intégrée des ressources en eau, saluant les mesures concrètes pour leur mise en oeuvre.

Dans le secteur de l'eau, la Finlande est bien positionnée pour offrir son expertise en technologies liées à l'eau et en solutions intelligentes, en accord avec les priorités du Maroc. A cet égard, les deux ministres ont convenu d'encourager les experts à explorer de nouveaux domaines d'intérêt commun.

Les deux ministres ont pris note des objectifs ambitieux des deux pays en matière d'énergies renouvelables et ont identifié des solutions pour soutenir la transition verte, notamment à travers l'exploitation de l'hydrogène vert, comme domaine clé de collaboration future.

Ils ont également souligné l'importance des nouvelles technologies dans les domaines de la santé et du bien-être comme des secteurs de partenariat prometteurs, particulièrement à la lumière des réformes en cours du secteur de la santé au Maroc.

Le rôle important du Maroc dans le partenariat UE-Afrique dans son ensemble, ainsi que dans le renforcement de la coopération régionale et de la stabilité dans la région, la lutte contre le terrorisme et la coopération en matière de gestion des migrations transfrontalières ont été mis en exergue.

De même, le Maroc a exprimé son appréciation pour la stratégie africaine de la Finlande et sa volonté de contribuer à la mise en oeuvre de cette stratégie au niveau bilatéral ainsi que par le biais de coopérations tripartites avec les pays africains.

Les deux pays se sont engagés à maintenir et à approfondir davantage leur collaboration dans les enceintes multilatérales telles que l'ONU, notamment au sein du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, que le Maroc préside pour l'année 2024, et dont la Finlande est vice-présidente.

Cette rencontre, qui coïncide avec le 65è anniversaire des relations diplomatiques finno-marocaines, a permis aux deux ministres d'échanger sur plusieurs questions internationales et bilatérales d'actualité.

Les entretiens d'Helsinki entre les deux ministres constituent un pas significatif dans le renforcement des relations bilatérales entre la Finlande et le Maroc, marquées au cours de la première moitié de cette année par la visite du président du parlement finlandais à Rabat et des rencontres ministérielles sectorielles dans les secteurs de l'eau et de l'énergie.