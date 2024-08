Maroc: Assilah - Une conférence revient sur 25 ans d'acquis et de réalisations du Royaume

Assilah — Une rencontre d'étude, organisée lundi à Assilah, en commémoration des 25 ans de règne de SM le Roi Mohammed VI, est revenue sur les plus étapes les plus importantes du développement du Royaume dans divers domaines.

Organisée par la Fondation du forum d'Assilah, cette conférence, réunissant des experts, des anciens et actuels ministres, s'est concentrée sur un quart de siècle d'acquis, de réalisations et de projets qui ont fait du Royaume, sous l'égide de SM le Roi, un acteur régional, continental et méditerranéen important, tant au niveau de sa diplomatie, qu'au niveau des partenariats noués et des pierres ajoutées à l'édifice démocratique marocain.

S'exprimant à cette occasion, le président de la Fondation du forum d'Assilah et ancien ministre, Mohamed Benaissa, a indiqué que depuis Son accession au Trône, SM le Roi Mohammed VI a donné une nouvelle impulsion à la diplomatie marocaine, la renforçant et la modernisant pour mieux servir les intérêts du pays à l'échelle mondiale, mettant en avant la vision éclairée du Souverain, qui repose sur des principes de coopération, de partenariat et de respect mutuel, en visant à construire des relations équilibrées et bénéfiques pour le Maroc et ses partenaires.

« La diplomatie marocaine, sous la vision clairvoyante de SM le Roi, a atteint des sommets de reconnaissance internationale, grâce à des efforts concertés et à une approche stratégique », a-t-il poursuivi, affirmant qu'elle s'est distinguée par son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable, permettant au Royaume de jouer un rôle significatif sur la scène internationale.

Et d'ajouter que la stratégie adoptée par le Royaume, basée sur le renforcement des partenariats et des relations bilatérales avec des pays clés, a été couronnée de succès dans divers domaines, tels que l'économie, avec les différents projets de coopération Sud-Sud, et la politique, avec des relations approfondies nouées notamment avec les pays du continent.

De son côté, le ministre de la justice, Abdellatif Ouahbi, a présenté une analyse chronologique des acquis engrangés par le Royaume depuis l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres, rappelant que SM le Roi, dès Ses premiers discours, a évoqué une nouvelle façon de gouverner et a mis en place l'instance d'équité et de réconciliation, qui a permis au Royaume de se réconcilier avec son passé et de pouvoir entrevoir un meilleur avenir.

Par la suite et sous l'impulsion de SM le Roi, a-t-il enchaîné, le Royaume est entré dans une phase de développement économique importante avec le lancement de grands chantiers structurants, à l'instar des infrastructures routières et du port Tanger Med, ajoutant que ces avancées ont été accompagnées de grandes réalisations politiques, notamment la mise en place de la constitution et de nouvelles institutions, ainsi que des réalisations sociales, avec l'établissement de la protection sociale et de l'assurance maladie pour tous.

Quant à l'ancienne ambassadrice et ex-ministre, Nouzha Chekrouni, elle est revenue sur les acquis engrangés par le Royaume dans la lutte pour l'égalité des genres, qui a débuté avec l'adhésion du Maroc à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et s'est poursuivie avec la mise en place de la Moudawana qui a consacré les droits de la femme.

Et d'ajouter que le Royaume continue d'oeuvrer à la réalisation de l'égalité genre, en adoptant des lois sur la prévention et la lutte contre les violences faites à l'égard des femmes, ainsi que la révision de la Moudawana, en vue de la moderniser et de corriger les lacunes qui pouvaient y figurer.