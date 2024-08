Maroc: Meeting à Larache en commémoration du 446è anniversaire de la bataille de Oued Al Makhazine

Commune Souaken (province de Larache) - Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération a organisé, lundi à la commune Souaken dans la province de Larache, un grand meeting à l'occasion du 446è anniversaire de la bataille de Oued Al Makhazine, une épopée illustrant une page rayonnante de l'héroïsme et de la résistance du peuple marocain pour défendre son intégrité territoriale.

Lors de cet évènement, les intervenants ont souligné que cette célébration arbore une symbolique nationale, avec la présence des membres de la famille de la résistance et de l'armée de libération, ainsi que la célébration du 25è anniversaire de l'accession au Trône de SM le Roi Mohammed VI, qui fait montre de valeurs de loyauté et de cohésion entre le peuple marocain et la monarchie.

Cette bataille historique occupe toujours une place importante dans le coeur des Marocains et revêt une haute valeur symbolique dans leur mémoire, ont-ils ajouté, notant que cette célébration se veut également un témoignage vivant de l'ancienneté et de la grandeur de l'histoire du Royaume.

S'exprimant à cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, a indiqué que cette célébration vise à mettre en exergue la symbolique et les profondes significations humaines, religieuses et nationales de cette épopée héroïque, ajoutant qu'elle est également l'occasion de transmettre ces idéaux aux nouvelles générations et qu'elles s'arment de ces valeurs nobles pour construire un Maroc moderne.

%

Ce meeting, qui s'est déroulé en présence de représentants des autorités provinciales et locales, des familles des résistants et de l'armée de libération, d'élus et d'acteurs civils, représente une épopée radieuse de l'histoire de la résistance marocaine, et la défense de l'intégrité et la souveraineté du Royaume et de ses constantes nationales, a insisté M. El Ktiri.

Et d'ajouter que la célébration de cet anniversaire dans le lieu où s'est déroulée cette bataille témoigne de la fidélité à la mémoire des héros, qui ont sacrifié leur vie en faveur de la préservation de l'intégrité territoriale et une preuve irréfutable de la disposition permanente des Marocains à sacrifier leur vie pour préserver l'unité et défendre la souveraineté de leurs pays.

Cette rencontre a été ponctuée par un hommage rendu à six membres de la famille de la résistance et de l'armée de libération, en plus de la distribution de 46 aides financières et assistance sociale à plusieurs anciens résistants et membres de l'armée de la libération, leurs veuves et ayants droit.