Angola: Des gestionnaires publics améliorent leurs connaissances sur les partenariats public-privé

Huambo (Angola) — Les gestionnaires publics des provinces de Bié et Huambo participent depuis lundi, à une formation sur les partenariats public-privé, pour mieux identifier et sélectionner les projets pouvant être exécutés dans le Budget général de l'État (OGE-2025).

La formation, qui se déroule dans la ville de Huambo, comprend des administrateurs municipaux et adjoints, des secrétaires généraux et des directeurs des bureaux de Développement Économique et Intégré, Infrastructures et Études, Planification et Statistiques des deux gouvernorats, dans le cadre du Plan de Développement National.

En quatre jours, les participants seront formés sur des notions de partenariats public-privé et la législation applicable, à leur utilisation - motivations et avertissements, procédures pour démarrer le processus d'élaboration d'un projet, plateforme de gestion et création d'infrastructures.

A l'occasion, le directeur national des Partenariats Public-Privé du Ministère du Plan, Augusto Dembo, a déclaré que, ces derniers temps, il y avait un sentiment, de la part des gouvernorats et des administrations municipales, de manque de connaissance sur ce que la législation prévoit dans la mise en oeuvre des projets de prestation de services et pas seulement

À cet effet, a-t-il dit, il est urgent d'aborder les questions globales concernant l'identification et la préparation de projets, qui impliquent la préparation d'études de faisabilité et le partage des risques entre les secteurs public et privé, à travers la création de partenariats solides et à long terme.

Pour sa part, le secrétaire général du gouvernorat de la province de Huambo, Tiago Cangombe António, a souligné que les PPP sont des relations constituées par des contrats, à travers lesquels des personnes morales s'engagent, de manière durable, à assurer le développement d'une activité visant à satisfaire un besoin collectif.

Il a ajouté que, dans cette initiative, la responsabilité du financement, de l'investissement, de l'exploration et des risques associés incombe, en tout ou en partie, au partenaire privé.

Avec cette formation du personnel, a-t-il poursuivi, l'objectif est de réaliser ce qui est établi dans le Plan de Développement National (PDN), dans le programme de réforme des finances publiques et de durabilité, dans le but de promouvoir les PPP, comme source de financement pour des infrastructures et services.

L'initiative vise à former des gestionnaires des 18 provinces du pays, dans le but de promouvoir les PPP comme source de financement des infrastructures et des services publics.