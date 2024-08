Angola: Train touristique et culturel avec 250 touristes enregistrés

Lubango (Angola) — Au moins 250 touristes nationaux et étrangers se sont inscrits pour participer à une excursion avec un train touristique et culturel du Cheminb de Fer de Moçâmedes (CFM-EP), qui aura lieu le 24 de ce mois.

L'événement à l'initiative de l'hôtel Chik Chik, en partenariat avec les Gouvernorats de Huíla et Namibe, fait partie des Fêtes de Nossa Senhora do Monte (Notre Dame de la Montagne).

Le voyage touristique suit l'itinéraire Huíla-Namibe, afin de stimuler le tourisme dans la région, c'est-à-dire Lubango - Bibala - Moçâmedes, avec des arrêts à la Fortaleza de São Fernando, Colinas do Curoca et aux eaux chaudes de Mutipa, sur un parcours d'aller-retour.

Selon le directeur général de l'hôtel Chik Chik, Paulo Tiongo, qui s'adressait lundi à l'Angop, l'intention est de stimuler le tourisme dans la région.

Il a précisé que pendant le voyage en train, la gastronomie typique de la région sera présentée, ainsi que des séances de musique et de poésie du mouvement Lev'arte, en plus de la présentation aux touristes de divers sites touristiques et historiques.

Le paquet touristique pour le départ de Lubango est vendu au prix unique de 13 mille kwanzas, tandis que les enfants jusqu'à l'âge de cinq ans ne paient pas.

Le "tour" comprend une assurance voyage contre les accidents, le transport en train en première et deuxième classe, des arrêts à la gare de Serra pour observer le Miradouro da Serra da Chela, à Bibala pour une visite de courtoisie aux habitants du village.

La création du train touristique et culturel permettra une interaction entre les principaux agents du secteur, avec des opportunités d'affaires capables de promouvoir le tourisme national et d'attirer non seulement les touristes, mais aussi les investissements durables pour stimuler la croissance du secteur.

La cinquième édition de l'activité de genre a eu lieu en août 2023 et a réuni 300 touristes de diverses nationalités.